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Больше половины пути позади: команда Карякина прошла пятый этап «Шелкового пути»

Больше половины пути позади: команда Карякина прошла пятый этап «Шелкового пути»
Иллюстрация: пресс-служба ралли

11 июля завершился пятый этап ралли «Шелковый путь». Участники проходили спецучасток от Оренбурга до Самары. Команда Сергея Карякина справилась с задачей за 2 часа 25 минут и 25 секунд.

#НОВОСТИ

Сергей Карякин и Антон Власюк справились с трассой и показали отличный результат, несмотря на погодные условия, осложненные жарой. Уральский экипаж прибыл вторым и подтвердил лидерство в результатах после прошедших этапов.

В пути команда из Екатеринбурга не столкнулась ни с поломками, ни с сбоями в работе автомобиля. Сергей Карякин и Антон Власюк отмечают, что этап прошел спокойно и они проявили достаточно аккуратности на дороге.

У нас сегодня прошел пятый спецучасток — это экватор гонки, больше половины пути уже пройдено. Расслабляться уже точно нельзя, не терять концентрацию до последних метров до финиша, потому что может произойти все что угодно, и потому мы всегда собраны и едем на финиш 15 июля, — отметил уральский гонщик.

Следующий этап ралли «Шелковый путь» состоится 12 июля и будет включать два спецучастка. Дистанция этапа составит 622,20 км, а общая протяженность спецучастков — 136,24 км и 125,98 км. Покрытие трассы будет полностью грунтовым, а особенностью этапа станут возможные сбои в работе навигационного оборудования на пути к Саратову.

Ранее на DK.RU: Сергей Карякин и Антон Власюк лидируют после четвертого этапа ралли-рейда Шелковый путь

 

Автор: Гринина Ирина
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