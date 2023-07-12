Эффект от создания «Сухого порта» Средний Урал почувствует к 2035 г. И он будет масштабным

По оценкам регионального Минэкономики, будет создано более 5 тыс. новых рабочих мест, а в региональный бюджет ежегодно будет отчисляться свыше 10 млрд руб.

Министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков озвучил социально-экономический эффект, который регион получит благодаря развитию проекта «Сухой Порт». На полях выставки ИННОПРОМ он заявил, что к 2035-2040 г. бюджет области будет ежегодно получать в виде налогов около 10-12 млрд руб.

Благодаря развитию логистической инфраструктуры, будут созданы более 5 тыс. новых рабочих мест. Отчисления НДФЛ могут составить от 500 млн до 1 млрд руб. в год.

Как уже писал DK.RU, региональные власти позиционируют проект «Сухой порт» как стратегическую инициативу по развитию логистической, автодорожной, пассажирской и авиационной инфраструктуры, которая обеспечит возможности для перевалки грузов в Екатеринбурге.

По мнению Руслана Садыкова, у «Сухого порта» может быть четыре специализации:

контейнерные перевозки (в целом рынок контейнерных перевозок составляет около 9% грузоперевозок, тогда как в других странах с помощью контейнеров перевозится до половины грузов);

сжиженный природный газ (мировой рынок СПГ растет, а показатели российских проектов считаются одними из самых конкурентоспособных);

уголь (российские производители угля переориентируются на страны Тихоокеанского региона, а формирование коридора «север — юг» через Екатеринбург позволит им снизить логистические затраты);

и зерно (сегодня покупателями российской продукции выступают 126 стран, почти 40% экспортируется в страны Ближнего Востока).

По подсчетам министерства, прогнозируемый объем инвестиций в развитие «Сухого порта» и инфраструктуры для обеспечения выхода к Северному морскому пути (строительство порта и путей) составит 1,2 трлн руб.

Для развития «Сухого порта» нам необходимо продолжить расширение сети логистических центров, — отметил Руслан Садыков. — Уже сейчас функционирует ТЛЦ «Уральский». Строятся распределительные центры торговых сетей. В 2027 г. планируется запуск ТЛЦ «Екатеринбург» — соглашение о развитии этого проекта на ИННОПРОМ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Кроме этого, необходимо развивать железнодорожную и портовую инфраструктуру. В первую очередь, мы видим потребность развития железной дороги, ведущей к артическим портам, и создание на полуострове Ямал многофункционального порта, что позволит компаниям получить выход на Северный морской путь.

Читайте также на DK.RU: «Сухой порт» Екатеринбурга станет одним из крупнейших логистических центров страны