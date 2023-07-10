«Эффект от ИННОПРОМ однозначно будет — и не меньше, чем в прошлые годы»

Губернатор Евгений Куйвашев — о выставке в условиях санкций, внешнеэкономических партнерах и крупных проектах, которые дадут толчок развитию Свердловской области.

Сегодня, 10 июля, в Екатеринбурге стартует международная промышленная выставка ИННОПРОМ, страной-партнером которой станет Беларусь. Параллельно пройдет VII Российско-Китайское ЭКСПО. Как сообщил директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин, свои товары и услуги в рамках ИННОПРОМ представят 700 экспонентов, в рамках Российско-Китайского ЭКСПО — еще 400.

Как отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, соглашения, которые каждый год заключаются на полях ИННОПРОМ, становятся толчком для развития Свердловской области. За годы проведения выставки эффект от них оценивается в 500 млрд руб. В этом году представители Свердловской области планируют подписать около 30 соглашений, эффект от которых превысит 100 млрд руб.

В преддверии выставки Евгений Куйвашев ответил на вопросы редакторов уральских СМИ и поделился, какие проекты получат толчок в развитии благодаря выставке. Самое интересное — в материале DK.RU.

От горнолыжного курорта — до производства микроэлектроники

— Традиционно на полях ИННОПРОМ будет работать стенд Свердловской области. Его площадь — около 1 тыс. кв. м. На стенде планируем подписать соглашения по проектам, за реализацию которых мы отвечаем.

Развитие кластера «Гора Белая»

Наконец-то мы уговорили наших земляков — компанию «Синара» — заняться этим проектом. Уже известно, что существующий там гостиничный фонд будет увеличен в 25 раз. Появится восемь новых трасс, в том числе — на южную сторону. Будет обновлен спортивный инвентарь. Ожидаем огромный кумулятивный эффект от подписания этого соглашения — оно позволит не только развить гостиничный бизнес, но и наладить собственное производство подъемников и трапов. Объем инвестиций — серьезный, он будет озвучен на ИННОПРОМ в ходе подписания соглашения.

Строительство технопарка электронной промышленности

Будет подписано соглашение о реализации этого проекта и представлена его концепция. За него взялся глава КРСУ Андрей Мисюра. Он уже нашел партнера, который готов вложить в проект 1,5 млрд руб. Еще 1 млрд руб. на создание технопарка будет предусмотрен в областном бюджете. Общий объем инвестиций — порядка 6 млрд руб. Проект будет реализован в несколько этапов.

Развитие «Сухого порта»

Ему будет посвящена отдельная сессия на стенде Свердловской области. Этот проект предполагает большой объем инвестиций, который мы оцениваем в 1,5 трлн руб. Я работаю почти со всеми инвесторами проекта, и понимаю, какой объем вложений они планируют.

«Сухой порт» — это не только ТЛЦ «Уральский», но и вся логистическая, автодорожная, пассажирская и авиационная инфраструктура, которая обеспечивает возможности для перевалки грузов в Екатеринбурге.

Уже сегодня вокруг города как грибы растут логистические центры. Мы строим новые автомобильные дороги. Серьезная программа развития есть у Свердловской железной дороги, которая направлена на создание условий для повышения скорости перевозок — в частности происходит расшивка существующих железнодорожных путей, строятся новые. Крупный распределительный центр строится в Седельниково. Еще один крупный проект реализует «Сима-Ленд» — в направлении Челябинска ему выделен участок почти в 250 тыс. кв. м.

Кампус «УрФУ»

Это еще одна важная тема, которая будет обсуждаться на стенде Свердловской области. В настоящий момент сданы студенческие общежития — они находятся рядом с будущими учебными корпусами. После того как завершится Международный фестиваль университетского спорта, вырастут темпы строительства учебных корпусов и всего Новокольцовского микрорайона, где появится 1,5 млн кв. м жилья. Микрорайон будет обеспечен всем необходимым — магазинами, кафе, развлекательными учреждениями, транспортной доступностью.

Сейчас мы выходим на финишную прямую по подписанию соглашения по наземному метро — через Новокольцовский микрорайон пройдет городская электричка. До этого момента транспортная доступность будет обеспечена за счет автобусов.

будущий кампус в Новокольцовском — посмотрели общежития, спортивные объекты, общественный центр и лично убедились в достойных условиях проживания. На вопросы студентов ответила директор департамента политологии и социологии УрФУ Анна Гурарий. Она в частности рассказала, что На днях студенты УрФУ посетили— посмотрели общежития, спортивные объекты, общественный центр и лично убедились в достойных условиях проживания. На вопросы студентов ответила директор департамента политологии и социологии УрФУ. Она в частности рассказала, что проблема транспортной доступности находится в работе как руководства УрФУ, так и муниципальной и региональной власти — для удобства студентов уже принято решение о пересмотре существующих автобусных маршрутов — 65, 01, 44, 56.

«Ждем открытия совместных производств с Беларусью»

— Наше сотрудничество за последнее время существенно расширилось. Достаточно сказать, что более 60% сельхозтехники нам поставляют компании из этой страны. Ведем переговоры о поставках удобрений, фармацевтической продукции для сельского хозяйства. Наши компании активно используют грузоподъемные автомобили, БелАЗы. Мы закупаем в Беларуси общественный транспорт для Екатеринбурга.

У нас есть хорошие возможности для расширения сотрудничества. Например, есть предварительные договоренности по локализации производства лифтов для многоквартирных домов — интерес к этому проявляет Могилевлифтмаш. Обязательно продолжим закупать троллейбусы. Если кто-то успел на них прокатиться — мог убедиться, какие они шикарные. У белорусов есть определенные достижения в части микроэлектроники и IT — мы тоже развиваем эти направления.

Сейчас компании из Беларуси изучают спрос на Урале на свои продукты пищевой и легкой промышленности — в выходные возле ТРЦ «Мега» стартовала ярмарка «От всего сердца», где представлена эта продукция. Если позволит финансовая модель — будем размещать в регионе совместные производства. Такие задачи мы себе ставим. $250 млн для такой широкой программы сотрудничества — вопрос года или полутора. Я думаю, за это время мы к такой цифре придем.

«Хотим, чтобы наш бизнес с Китаем был паритетным»

— Китай в 2015 г. стал первой официальной страной-партнером выставки ИННОПРОМ, после этого мы начали регулярно проводить Российско-Китайское ЭКСПО в Екатеринбурге. В этом году, после снятия всех ковидных ограничений, мы видим дикий ажиотаж и огромный интерес к нему. Под Российско-Китайское ЭКСПО выделили весь четвертый павильон нашего выставочного центра. Будет представлено 12 провинций, 160 компаний.

Китайские партнеры развивают на территории региона собственные предприятия. Так, уже несколько лет в Красноуральске работает завод по дооснастке труб. В ТОСЭР Краснотурьинск налажено производство палочек для мороженого. Помню, когда мне впервые рассказали об этом проекте, я удивился. А сегодня они обеспечивают неплохой зарплатой 400 человек и платят налоги. Вспомните наше сотрудничество в пандемию. Буквально за три-четыре месяца благодаря китайским партнерам мы организовали необходимое производство медицинского оборудования, масок.

Сейчас Китаю интересна наша сельскохозяйственная продукция, сухое молоко, переработанное мясо курицы. Свердловским предприятиям интересна кооперация с китайскими компаниями в области электроники, станкостроения — по некоторым высокотехнологичным направлениям они сегодня опережают весь мир. Конечно, бизнесу интересны банковские продукты. Наши промышленники торгуют металлом через юани. Вышли на биржу в Сингапуре. Открывают платежные карты платежной системы UnionPay.

Работу с китайскими коллегами я считаю эффективной. Они долго запрягают, как и все восточные предприниматели. Но если уж запрягли — едут очень быстро. Мы хотим, чтобы наш бизнес с ними был паритетным, и то, что покупаем мы, было примерно равным по сумме тому, что покупают у нас.

«Будем приумножать наши возможности»

— Конечно, если бы не случились санкции, мы могли бы получить более масштабный эффект от сотрудничества с зарубежными коллегами. У нас были партнерские отношения с европейскими странами. Сегодня палитра участников изменилась.

На ИННОПРОМ приехал бизнес из Таджикистана, где неплохо работает программа развития промышленности, и им интересна кооперация со свердловскими предприятиями. Будут представлены Узбекистан, Казахстан — мы развиваем сотрудничество в области НИОКР в части геологоразведки и поставок геологоразведочного оборудования. Их интересует продукция наших машиностроительных предприятий, в частности шагающие экскаваторы, вагоны и полувагоны, электроника и микроэлектроника, IT. Будут участники из стран дальнего зарубежья — например, из Латинской Америки, ЮАР, Бахрейна. Эффект от выставки однозначно будет — и не меньше, чем в прошлые годы.

Несмотря на внешнеполитическую ситуацию, мы ни для кого не закрываем двери. Я не удивлюсь, если в неофициальных делегациях мы увидим наших европейских партнеров. Я надеюсь, что пройдет время, и наши связи восстановятся. Тем не менее, мы будем продолжать работать с тем, что есть, приумножая наши возможности.

Подготовили: Сергей Дружинин, Елизавета Порошина

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