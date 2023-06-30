Свердловчане снова претендуют на премию «Индустрия», которую вручают на выставке ИННОПРОМ

Всего в оргкомитет поступило 155 заявок от российских компаний, которые реализуют свои проекты в гражданских отраслях. Номинанты премии представят продукцию на стенде Минпромторга.

Экспертный совет по присуждению национальной промышленной премии «Индустрия» озвучил список номинантов этого года. На премию претендовали 155 российских компаний, которые производят гражданскую высокотехнологичную продукцию.

Компания ООО «АКСАЛИТ Софт» (Екатеринбург) — производитель высокоскоростной гиперспектральной камеры ближнего ИК-диапазона 900–1700 нм, при создании которой использовались только российские детали.

(Екатеринбург) — производитель высокоскоростной гиперспектральной камеры ближнего ИК-диапазона 900–1700 нм, при создании которой использовались только российские детали. Компания ООО «МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО» (Московская обл.) — создатель инновационной модели коленного гидравлического модуля. Технические решения применяют в конструкциях модулей для протезов нижних конечностей, которые позволяют значительно снизить нагрузку на позвоночник и сохраненную конечность.

(Московская обл.) — создатель инновационной модели коленного гидравлического модуля. Технические решения применяют в конструкциях модулей для протезов нижних конечностей, которые позволяют значительно снизить нагрузку на позвоночник и сохраненную конечность. Компания АО «Пигмент» (Тамбовская обл.) — разработчик голубого фталоцианинового пигмента для лакокрасочных материалов всех видов, полимерных, полиграфических и строительных материалов, минеральных удобрений.

(Тамбовская обл.) — разработчик голубого фталоцианинового пигмента для лакокрасочных материалов всех видов, полимерных, полиграфических и строительных материалов, минеральных удобрений. Группа компаний «Р-Фарм» — разработчик лекарственного препарата «Артлегиа» для пациентов с ревматоидным артритом. Его производят на Ярославском заводе готовых лекарственных форм, который входит в состав группы.

— разработчик лекарственного препарата «Артлегиа» для пациентов с ревматоидным артритом. Его производят на Ярославском заводе готовых лекарственных форм, который входит в состав группы. Компания ООО «С3Д Лабс» (Москва) — создатель набора инструментов для разработчиков инженерного программного обеспечения. Компания делает единственное в России и странах БРИКС коммерческое геометрическое ядро и одно из пяти ядер в мире, доступных для лицензирования.

Перечень опубликовала пресс-служба выставки ИННОПРОМ, на полях которой 10 июля пройдет церемония награждения. Сама выставка будет проходить в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. По традиции, номинанты премии представят свою продукцию на стенде Минпромторга РФ.

Отметим, до настоящего момента представители Свердловской области дважды оказывались в числе номинантов премии. Так, в 2021 г. в финал попала компания «БиоМикроГели» — она была отмечена за разработку уникальной технологии очистки воды и твердых поверхностей от любых типов масел и нефтепродуктов.

В 2022 г. номинантом стала инжиниринговая компания «ReinnolC» — ее отметили за разработку инновационных теплообменных аппаратов, оборудования для подготовки воды и очистки сточных вод.

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