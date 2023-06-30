Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 29.06
85,61
93,86
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Свердловчане снова претендуют на премию «Индустрия», которую вручают на выставке ИННОПРОМ

Свердловчане снова претендуют на премию «Индустрия», которую вручают на выставке ИННОПРОМ
Иллюстрация: Пресс-служба ИННОПРОМ

Всего в оргкомитет поступило 155 заявок от российских компаний, которые реализуют свои проекты в гражданских отраслях. Номинанты премии представят продукцию на стенде Минпромторга.

#ИННОПРОМ#ПРИЗНАНИЕ#НОВОСТИ

Экспертный совет по присуждению национальной промышленной премии «Индустрия» озвучил список номинантов этого года. На премию претендовали 155 российских компаний, которые производят гражданскую высокотехнологичную продукцию.

  • Компания ООО «АКСАЛИТ Софт» (Екатеринбург) — производитель высокоскоростной гиперспектральной камеры ближнего ИК-диапазона 900–1700 нм, при создании которой использовались только российские детали.
  • Компания ООО «МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО» (Московская обл.) — создатель инновационной модели коленного гидравлического модуля. Технические решения применяют в конструкциях модулей для протезов нижних конечностей, которые позволяют значительно снизить нагрузку на позвоночник и сохраненную конечность.
  • Компания АО «Пигмент» (Тамбовская обл.) — разработчик голубого фталоцианинового пигмента для лакокрасочных материалов всех видов, полимерных, полиграфических и строительных материалов, минеральных удобрений.
  • Группа компаний «Р-Фарм» — разработчик лекарственного препарата «Артлегиа» для пациентов с ревматоидным артритом. Его производят на Ярославском заводе готовых лекарственных форм, который входит в состав группы.
  • Компания ООО «С3Д Лабс» (Москва) — создатель набора инструментов для разработчиков инженерного программного обеспечения. Компания делает единственное в России и странах БРИКС коммерческое геометрическое ядро и одно из пяти ядер в мире, доступных для лицензирования.

Перечень опубликовала пресс-служба выставки ИННОПРОМ, на полях которой 10 июля пройдет церемония награждения. Сама выставка будет проходить в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. По традиции, номинанты премии представят свою продукцию на стенде Минпромторга РФ.

Отметим, до настоящего момента представители Свердловской области дважды оказывались в числе номинантов премии. Так, в 2021 г. в финал попала компания «БиоМикроГели» — она была отмечена за разработку уникальной технологии очистки воды и твердых поверхностей от любых типов масел и нефтепродуктов.

В 2022 г. номинантом стала инжиниринговая компания «ReinnolC» — ее отметили за разработку инновационных теплообменных аппаратов, оборудования для подготовки воды и очистки сточных вод.

Читайте также на DK.RU:

Белорусская кухня, «Песняры» и 426 экспонатов: чем удивит страна-партнер ИННОПРОМ

Открылась продажа VIP-билетов на ИННОПРОМ. Цена — 200 тыс. руб.

Автор: Елизавета Порошина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Свердловская область признана одним из худших регионов страны по загрязнению воздухаСвердловская область признана одним из худших регионов страны по загрязнению воздуха
  • Nike и Puma возвращаются. В России откроют новую сеть спортивных магазиновNike и Puma возвращаются. В России откроют новую сеть спортивных магазинов
  • ТРЦ «Гринвич» заключил мировое соглашение с сетью UniqloТРЦ «Гринвич» заключил мировое соглашение с сетью Uniqlo
  • Deutsche Bank не смог дать клиентам доступ к принадлежащим им российским акциямDeutsche Bank не смог дать клиентам доступ к принадлежащим им российским акциям
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.