Открылась продажа VIP-билетов на ИННОПРОМ. Цена от 150 до 200 тыс. руб.

После 26 июня стоимость билета вырастет. Он дает право пользоваться VIP-парковкой, лаунжем, отдельным входом и отдельной стойкой регистрации.

На «ИННОПРОМ» начали продавать VIP-билеты. До 26 июня один билет обойдется в 150 тыс. руб., после — в 200 тыс. руб., сообщает JustMedia.ru.

Обладатель такого билета получает право на приоритетную посадку на основной стратегической сессии 10 июля, неограниченный доступ в VIP-лаунж, отдельную стойку регистрации и VIP-вход, доступ к VIP-парковке на один автомобиль, а также приглашение на официальный вечерний прием губернатора Свердловской области Евгению Куйвашева на одну персону.

В этом году ИННОПРОМ-2023 пройдет с 10 по 13 июля традиционно в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Главной темой выставки заявлено «Устойчивое производство: стратегии обновления». Страной-партнером в этом году станет Республика Беларусь. На стенде Свердловской области планируется представить до 35 компаний.

Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области опубликовало список компаний, которые получили право бесплатно представить свою продукцию от региона на выставке. Всего в перечень вошло 35 компаний.

Они прошли специальный отбор, среди них такие крупные заводы, как Уральский завод гражданской авиации, Машиностроительный завод им. Калинина. Также есть и небольшие предприятия, которые выпускают инновационную продукцию. Например, это производитель гидравлического оборудования «ГидроНТ», производитель теплообменного оборудования ReinnolC, компания «Отдел медицинской техники».

Ожидается, что в этом году на международную промышленную выставку приедет председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов на заседании гордумы, пишет «Ъ-Урал».

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