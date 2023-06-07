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На стенде Свердловской области на Иннопроме свою продукцию представят 35 компаний

На стенде Свердловской области на Иннопроме свою продукцию представят 35 компаний
Иллюстрация: Департамент информполитики Свердловской области

В их числе — УЗГА, МЗиК, СвЖД, небольшие предприятия, которые выпускают инновационную продукцию. Также будет представлен технопарк в сфере электронной промышленности.

#НОВОСТИ

Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области опубликовало список компаний, которые получили право бесплатно представить свою продукцию на стенде региона на выставке Иннопром-2023. Всего в перечень вошло 35 компаний.

В числе победителей отбора оказались как крупные заводы (Уральский завод гражданской авиации, Машиностроительный завод им. Калинина), так и небольшие предприятия, которые выпускают инновационную продукцию. Например, это производитель гидравлического оборудования «ГидроНТ», производитель теплообменного оборудования ReinnolC, компания «Отдел медицинской техники».

В этом году правительство области решило существенно увеличить число экспонентов, которые безвозмездно продемонстрируют продукцию на стенде. Регион представят компании из таких отраслей, как транспортное машиностроение, металлообработка, энергетика, приборостроение, а также промышленная цифровизация и IT, — отметил генедиректор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Михаил Васильев.

Также на стенде Свердловской области будет представлен технопарк в сфере электронной промышленности. Ранее глава КРСУ Андрей Мисюра рассказывал DK.RU, что на полях выставки планируют презентовать эскизный проект будущего технопарка.

Напомним, в этом году Иннопром будет проходить с 10 по 13 июля. Как уже писал DK.RU, страной-партнером станет Беларусь. Предполагается, что в выставке примут участие компании из Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и 60 регионов России. Тема выставки —  «Устойчивое производство: стратегии обновления».

Автор: Елизавета Порошина
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