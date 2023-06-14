Страна-партнер ИННОПРОМа проведет масштабный фестиваль в преддверии выставки

На нем можно будет поближе познакомиться с культурой Белоруссии и приобрести продукцию из этой страны. Хедлайнером фестиваля станет ансамбль «Песняры».

С 7 по 11 июля, в преддверии международной промышленной выставки ИННОПРОМ страна-партнер Республика Беларусь проведет в Екатеринбурге ярмарку-фестиваль «От всего сердца». Мероприятие состоится на площадке у ТРЦ «Мега».

Как сообщили в департаменте информполитики области, гостей фестиваля ждет обширная культурная программа. Они смогут поближе познакомиться с белорусским кинематографом, в частности, на фестиваль привезут ленту «Правила геймера» и мультфильмы «Волшебная книга» и «Диди».

На фестивале выступят: фольклорная группа «Купалинка», народный вокальный ансамбль «Белы птах», мужской вокальный ансамбль «Кантабиле», народный ансамбль народной песни «Вербица». Хедлайнером станет ансамбль «Песняры», который выступит перед екатеринбургжцами 9 июля.

Кроме этого, запланированы модный показ от белорусских производителей, мастер-классы по соломоплетению и поделкам из глины, спортивные активности, конкурсы для детей.

Подробная программа ярмарки-фестиваля опубликована на сайте выставки.

Напомним, ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Страна-партнер Республика Беларусь представит национальную экспозицию, площадью свыше 3 тыс. кв. м., в которой примут участие более 130 компаний из этой страны.

Ранее DK.RU писал, что на стенде Свердловской области в этом году будет представлено 35 компаний. В числе победителей отбора оказались как крупные заводы (Уральский завод гражданской авиации, Машиностроительный завод им. Калинина), так и небольшие предприятия, которые выпускают инновационную продукцию. Например, это производитель гидравлического оборудования «ГидроНТ», производитель теплообменного оборудования ReinnolC, компания «Отдел медицинской техники».