Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 14.06
83,64
90,38
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Страна-партнер ИННОПРОМа проведет масштабный фестиваль в преддверии выставки

Страна-партнер ИННОПРОМа проведет масштабный фестиваль в преддверии выставки
Иллюстрация: innoprom.cci.by

На нем можно будет поближе познакомиться с культурой Белоруссии и приобрести продукцию из этой страны. Хедлайнером фестиваля станет ансамбль «Песняры».

#ИННОПРОМ#НОВОСТИ

С 7 по 11 июля, в преддверии международной промышленной выставки ИННОПРОМ страна-партнер Республика Беларусь проведет в Екатеринбурге ярмарку-фестиваль «От всего сердца». Мероприятие состоится на площадке у ТРЦ «Мега».

Как сообщили в департаменте информполитики области, гостей фестиваля ждет обширная культурная программа. Они смогут поближе познакомиться с белорусским кинематографом, в частности, на фестиваль привезут ленту «Правила геймера» и мультфильмы «Волшебная книга» и «Диди».

На фестивале выступят: фольклорная группа «Купалинка», народный вокальный ансамбль «Белы птах», мужской вокальный ансамбль «Кантабиле», народный ансамбль народной песни «Вербица». Хедлайнером станет ансамбль «Песняры», который выступит перед екатеринбургжцами 9 июля.

Кроме этого, запланированы модный показ от белорусских производителей, мастер-классы по соломоплетению и поделкам из глины, спортивные активности, конкурсы для детей.

Подробная программа ярмарки-фестиваля опубликована на сайте выставки.

Напомним, ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Страна-партнер Республика Беларусь представит национальную экспозицию, площадью свыше 3 тыс. кв. м., в которой примут участие более 130 компаний из этой страны.

Ранее DK.RU писал, что на стенде Свердловской области в этом году будет представлено 35 компаний. В числе победителей отбора оказались как крупные заводы (Уральский завод гражданской авиации, Машиностроительный завод им. Калинина), так и небольшие предприятия, которые выпускают инновационную продукцию. Например, это производитель гидравлического оборудования «ГидроНТ», производитель теплообменного оборудования ReinnolC, компания «Отдел медицинской техники».

Автор: Елизавета Порошина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Хотелось бы сказать, что в летних лагерях дети не тупят в телефон, но это неправда»«Хотелось бы сказать, что в летних лагерях дети не тупят в телефон, но это неправда»
  • Телефонные мошенники звонят свердловчанам чаще, чем в среднем по РоссииТелефонные мошенники звонят свердловчанам чаще, чем в среднем по России
  • «Скоро BIM-технологии в стройке станут таким же обычным делом, как станки ЧПУ на заводах»«Скоро BIM-технологии в стройке станут таким же обычным делом, как станки ЧПУ на заводах»
  • Компания «Сима-ленд» выкупила складские помещения в ПодмосковьеКомпания «Сима-ленд» выкупила складские помещения в Подмосковье
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.