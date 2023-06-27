Белорусская кухня, «Песняры» и 426 экспонатов: чем удивит страна-партнер ИННОПРОМ

Вячеслав Ярин — о том, почему внешнеторговые отношения Свердловской области и Беларуси растут так стремительно и какие компании примут участие в международной выставке в июле.

Екатеринбург готовится к международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023. В этом году она пройдет с 10 по 13 июля. Главная тема выставки — «Устойчивое производство: стратегии обновления». Как уже писал DK.RU, организаторы открыли продажу VIP-билетов — сейчас их можно приобрести за 200 тыс. руб.

Страной-партнером выставки станет Беларусь. По итогам 2022 г. она заняла шестое место среди других стран-контрагентов Свердловской области. Традиционно наш регион поставляет в Республику металлопрокат, турбинное и электрическое оборудование. А импортирует — двигатели, металлообрабатывающие станки, сельскохозяйственную и специализированную продукцию, продовольствие.

К настоящему времени внешнеторговые отношения между Беларусью и Средним Уралом достигли своего пика. За 2017-2021 гг. объем экспорта вырос более чем на 47%, а объем импорта — на 39%. И, очевидно, уход с рынков наших стран большого количества иностранных компаний даст их развитию новый толчок. О том, что связывает наш регион с Беларусью, какие компании активнее всего взаимодействуют с этой страной и какие новые направления сотрудничества появились за последнее время, в интервью DK.RU рассказал министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.

От взаимных поставок — до производства совместной продукции

Сотрудничество Свердловской области и Беларуси имеет более чем 25-летнюю историю. В марте 1997 г. было подписано Соглашение между правительством Свердловской области и министерством промышленности Республики Беларусь — оно определило промышленность и науку как ключевые сферы для дальнейшего взаимодействия.

— Двустороннее партнерство получило дальнейшее развитие в 2001 г. — тогда нашу область посетил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве, — рассказывает Вячеслав Ярин. — Именно тогда была заложена традиция проведения встреч руководителей Свердловской области с президентом Республики Беларусь. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встречался с Александром Лукашенко в 2014 и в 2019 гг.

В 2001 г. в Екатеринбурге было открыто отделение Посольства Республики Беларусь в РФ, основная задача которого — содействие развитию торгово-экономического сотрудничества между российскими и белорусскими предприятиями, реализация совместных проектов во всех сферах. В прошлом году учрежден офис Почетного консула Республики Беларусь и открыто представительство Белорусской торгово-промышленной палаты. Совместно с белорусскими партнерами созданы и активно работают Совет делового сотрудничества для проработки стратегических направлений двустороннего взаимодействия и две рабочие группы — по промышленности и по энергетике.

В прошлом году Беларусь представила на выставке ИННОПРОМ продукцию крупнейших станкостроительных и машиностроительных предприятий, в том числе — самосвалы Минского автомобильного завода​. Фото: DK.RU

Как расширились наши сферы взаимодействия за последние годы?

— Ключевым направлением остается кооперация в сфере промышленности. Уникальность этого направления заключается в том, что мы не только осуществляем взаимные поставки оборудования, но и работаем над созданием новых совместных продуктов, в том числе с целью дальнейшего выхода на рынки третьих стран. Наш «Уральский дизель-моторный завод» и компания «БЕЛАЗ» ведут активную разработку дизельного двигателя для белорусских карьерных самосвалов. Если раньше «БЕЛАЗ» покупал двигатели в дальнем зарубежье, теперь они будут собираться на уральском заводе с применением части компонентов, которые производятся в Беларуси. Это пример кооперации по отдельным комплектующим.

Налажено эффективное сотрудничество в сфере энергетики. Беларусь осуществляет масштабную модернизацию и реконструкцию энергетических объектов, в которой задействован «Уральский турбинный завод». Так, в 2022 г. специалисты компании завершили крупный проект по поставке оборудования для реконструкции Минской ТЭЦ-3. При этом белорусские партнеры обладают развитыми компетенциями по проектированию, обслуживанию и модернизации турбинного оборудования, что позволяет рассматривать возможность реализации совместных проектов в третьих странах, в том числе в сфере модернизации турбинного оборудования.

На подъеме находятся наши отношения в сельском хозяйстве. В 2022 г. региональными сельскохозяйственными товаропроизводителями при государственной поддержке было закуплено около 100 единиц белорусских тракторов и иной спецтехники. В конце прошлого года в области заработала новая сортировочная линия семян сельскохозяйственных культур от белорусского бренда. В планах — расширение сотрудничества в сферах семеноводства, поставок ветеринарных препаратов, совместной подготовки кадров для нужд сельского хозяйства Свердловской области и Беларуси.

В ближайшем будущем также планируем активизировать сотрудничество в таких сферах, как информационные технологии, цифровая экономика, инвестиции, молодежная политика, СМИ.

За 2022 г. товарооборот между Свердловской областью и Белоруссией вырос в полтора раза до исторического максимума — 754,7 млн долл. Что стало драйвером роста?

— Во-первых, устойчивые промышленные связи и долгосрочные проекты промышленной кооперации предприятий Свердловской области и Республики Беларусь, взаимные поставки машиностроительной продукции, карьерной и сельскохозяйственной техники, энергетического и электротехнического оборудования, продукции легкой промышленности и продуктов питания.

Во-вторых, участие региональных компаний в крупных российско-белорусских проектах. В частности компания «Уралгидромаш» поставляла двигатели для Белорусской АЭС, а специалисты двух региональных организаций принимали непосредственное участие в строительстве самой станции.

В-третьих, введение рядом иностранных государств ограничительных экономических мер в отношении России и Беларуси, что привело к уходу с рынка многих иностранных компаний.

На этом фоне в 2022 г. в 2,6 раза увеличились поставки в Свердловскую область белорусских лифтов. Они в том числе используются в программах замены лифтов в многоквартирных домах. В четыре раза увеличились поставки двигателей «Минского моторного завода». В свою очередь, белорусские компании «БЕЛАЗ», «МАЗ», «Гомсельмаш» начали закупать гидравлические изделия компании «Пневмостроймашина».

В-четвертых, значительно возросший интерес жителей нашей области к продуктам питания и продукции легкой промышленности Республики Беларусь.

Белорусские продукты широко представлены в федеральных и региональных торговых сетях. В Екатеринбурге уже работают 13 фирменных магазинов белорусских продуктов, несколько магазинов белорусской обуви «Белвест». Прорабатывается возможность открытия в Екатеринбурге дистрибутивного центра белорусских продовольственных товаров и продукции легкой промышленности.

Какие новые направления сотрудничества появились на фоне тренда на импортозамещение?

— В условиях ухода с рынков наших стран многих иностранных компаний представители белорусской стороны проявляют значительный интерес к тому, чтобы заполнить своей продукцией освободившиеся ниши. Речь идет о расширении поставок как базовых комплектующих, так и готовой продукции, в частности общественного пассажирского транспорта («МАЗ», «Белкоммунмаш»), металлообрабатывающих станков, грузовой («БЕЛАЗ»), сельскохозяйственной (МТЗ) и лесопромышленной техники («Амкодор»), лифтового оборудования ( «Могилевлифтмаш»), продуктов питания, продукции легкой промышленности.

В силу действия ограничительных экономических мер в отношении самой Беларуси представители белорусской стороны проявляют интерес к взаимодействию в области импортозамещения электротехнического оборудования и систем автоматизированного управления технологическими процессами в энергетике. В том числе — с перспективой создания на территории Республики Беларусь совместных производств приборов и систем автоматизации. Стороны также заинтересованы во взаимодействии по обслуживанию действующего энергетического оборудования и поиску аналогов для его замены в третьих странах.

Значительный взаимный интерес вызывают предложения свердловских компаний по поставкам современного высокотехнологичного металлообрабатывающего оборудования, импортозамещающие решения в области производства металлорежущего инструмента.

Отдельным перспективным направлением во взаимодействии с белорусскими партнерами стали предоставляемые уральскими компаниями услуги по прототипированию и реверсивному инжинирингу.

Есть ли у Беларуси совместные предприятия со Свердловской областью?

— В контексте совместных предприятий очень показателен пример сотрудничества свердловского предприятия «Пневмостроймашина» с партнерами из Республики Беларусь. Предприятие работает на белорусском рынке более 20 лет, поставляет гидравлические двигатели для карьерных самосвалов «БЕЛАЗ».

В 2021 г. компания по заказу «БЕЛАЗа» разработала и поставила в производство гидравлическое оборудование (аналог продукции известного бренда из Германии), в 2022 г. — подписала соглашения по применению гидравлических изделий в технике «БЕЛАЗа» и «Гомсельмаша». На «Пневмостроймашине» запущен свой литейный цех, все комплектующие на 98% состоят из отечественного сырья и материалов. В настоящее время компания планирует построить на территории Беларуси совместно с «БЕЛАЗом» новое производство — сборку гидравлических насосов для карьерной и тракторной техники.

Недавно белорусские СМИ писали, что представители их страны готовы организовать в Свердловской области сборочное производство троллейбусов и электробусов. Известны ли уже параметры проекта?

— Вопрос поставок троллейбусов, электробусов, а также иной пассажирской техники неоднократно обсуждался с белорусскими партнерами в рамках деятельности совместной рабочей группы правительства Свердловской области и министерства промышленности Республики Беларусь.

Итогом проведенных переговоров стало подписание администрацией города Екатеринбурга контракта на поставку в течение 2023 г. 50 троллейбусов с автономным ходом производства белорусского холдинга «Белкоммунмаш». 11 мая текущего года прошла торжественная церемония передачи Екатеринбургу первой партии из 10 троллейбусов. Она стала подарком к 300-летнему юбилею города.

Что касается открытия сборочного производства — такие решения требуют тщательного анализа рынка и наличия потребности в пассажирской технике, а также грамотной оценки потенциального объема ее потребления и взаимных гарантий ее реализации.

В мае Екатеринбург получил 10 первых троллейбусов​, произведенных холдингом «Белкоммунмаш». Все они оснащены системой удлиненного автономного хода, что позволит использовать их даже в тех районах города, которые не оборудованы контактной сетью. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Интересна ли Беларусь свердловским туристам? Налажено ли прямое транспортное сообщение между нашим регионом и этой страной?

— Из Екатеринбурга в Минск и обратно два раза, по понедельникам и пятницам, налажен прямой рейс компании «Белавиа». Беларусь пользуется популярностью как для туров выходного дня (с пятницы до понедельника), так и в качестве направления для исторического, патриотического, гастрономического туризма. Не менее востребовано в Республике Беларусь санаторно-курортное лечение.

Прямое авиасообщение, отсутствие виз, языкового барьера, комфортная среда и гостеприимство белорусского народа делают эту страну приятным местом для безопасного комфортного отдыха. Туры в Беларусь можно свободно забронировать почти у всех туристических операторов, работающих в Свердловской области.

«Такого раньше не делала ни одна страна-партнер»

Беларусь как страна-партнер выставки будет представлена во всех сферах ИННОПРОМа — официальной, деловой, культурной. В рамках национальной экспозиции свою продукцию представят более 130 предприятий, которые работают в сферах промышленного производства, химической и нефтехимической промышленности, энергетики. Среди них также будут представители деревообрабатывающей промышленности, мебельного производства, а также компании, которые представят свои научно-исследовательские и технические разработки.

Всего планируется более 426 экспонатов — продукции, научно-технических разработок, оборудования, техники, — говорит Вячеслав Ярин. — Планируется, что будут представлены 22 единицы натурных образцов техники. В их числе автомобили, тягачи, техника «МАЗ» и «МАЗ-Ман», тракторы «Минского тракторного завода», комбайны «Гомсельмаш», погрузчики «Амкодор», городская техника «Белкоммунмаш».

В дополнение к упомянутым компаниям на национальной экспозиции представят свою продукции белорусские компании, которые входят в концерн «Белнефтехим» — это удобрения, полиэфирные нити, полимерные композитные материалы, предприятия концерна «Беллегпром» — деловая, специальная и фирменная одежда, обувь, ткани, текстильная галантерея и многое другое.

Традиционно в дни ИННОПРОМ проходит масштабная культурная программа. Планирует ли Беларусь привезти какие-то творческие коллективы?

— Белорусские партнеры подготовили мероприятие уникального формата, такого раньше не делала ни одна страна-партнер ИННОПРОМ. С 7 июля 2023 г. на площадке ТРЦ Мега начнет свою работу ярмарка «От всего сердца». Это не просто ярмарка — это фестиваль белорусской культуры и белорусских товаров, в рамках которого запланированы выступления творческих коллективов, конкурсы, мастер-классы, шоу тракторов «Беларусь» и многое другое.

На празднике можно будет попробовать блюда белорусской кухни, посмотреть фильмы белорусского кинематографа, а также принять участие в бесплатных мастер-классах по танцам и даже освоить основы соломоплетения. Гостей ярмарки порадуют выступления творческих коллективов. Хедлайнером выступит Белорусский государственный ансамбль «Песняры».

Какие ожидания лично вы связываете с ИННОПРОМ в этом году?

— ИННОПРОМ — это всегда движение. Поиск новых идей, партнеров, возможностей. ИННОПРОМ открывает горизонты для реализации абсолютно любых идей, проектов. Я советую присоединяться, пробовать, воплощать в реальность самые, казалось бы, безумные идеи, которые впоследствии могут стать инновационными.

В материале использованы фотографии DK.RU и департамента информполитики Свердловской области

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