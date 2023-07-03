ИННОПРОМ-2023 покажет, что Екатеринбург остается важнейшим хабом для экономических связей

Международная промышленная выставка пройдет с 10 по 13 июля. По традиции на нее ждут vip-чиновников федерального правительства и крупнейшие компании страны.

На следующей неделе в Екатеринбурге стартует ежегодная выставка ИННОПРОМ. Ее тема — «Устойчивое производство: стратегия обновления». Несмотря на то, что из-за политической ситуации от участия в выставке ожидаемо воздержатся европейские и японские компании, павильоны пустовать не будут — свою продукцию представят более 380 предприятий. Кроме этого, в рамках Российско-Китайского ЭКСПО будут работать стенды нескольких сотен компаний из Поднебесной.

О выставке

В этом году стенды участников ИННОПРОМ разместятся в трех павильонах МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Национальная экспозиция страны-партнера — Республики Беларусь — будет расположена в третьем павильоне. Как рассказал руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге Сергей Чичуков, она займет более 3 тыс. кв. м. Будут представлены практически все отрасли народного хозяйства — энергетика, промышленность, научно-технические разработки. Всего в национальной экспозиции примет участие около 130 компаний.

Как отметил директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин, по предварительным данным в этом году свои национальные экспозиции также представят Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Иран. Обсуждается возможность участия в этом формате представителей еще двух государств. В целом со стороны компаний-участников в этом году организаторы зафиксировали повышенный спрос на выставочные площади.

Несмотря на сложную обстановку вокруг России и ожидаемый отказ от участия в выставке представителей стран, которые ежегодно приезжали на ИННОПРОМ, со всей ответственностью могу отметить, что провалов не произошло. Выставочные площади были полностью заполнены к началу весны. Расширились экспозиции стран, которые являются важными торгово-экономическими партнерами России. Выросло число российских регионов, которые представят свои экспозиции, — сказал Антон Атрашкин.

Ожидается, что на выставке будет представлено 25 коллективных экспозиций регионов: от Калининградской до Иркутской области, от ХМАО до Чеченской республики.

Четвертый павильон будет полностью отведен под Российско-Китайское ЭКСПО. В нем планирует принять участие более 400 китайских компаний — представителей крупного и среднего бизнеса.

ИННОПРОМ остается важнейшей международной площадкой, где Россия встречается со своими торгово-экономическими партнерами. И мы очень рады, что удалось вернуть Российско-Китайское ЭКСПО, которое в этом году пройдет параллельно с главной промышленной выставкой нашей страны, — заключил Антон Атрашкин.

Об участии Среднего Урала

Стенд Свердловской области будет расположен в третьем павильоне. В этом году наш регион в рамках коллективной экспозиции представят 35 компаний из таких отраслей, как транспортное машиностроение, металлообработка, энергетика, приборостроение, а также промышленная цифровизация и IT. Это и крупные предприятия, в числе которых «Уральский завод гражданской авиации», Машиностроительный завод им. Калинина. И небольшие предприятия, выпускающие высокотехнологичную продукцию, — например, производитель гидравлического оборудования «ГидроНТ», производитель теплообменного оборудования ReinnolC, компания «Отдел медицинской техники».

Кроме этого, ожидается, что на стенде Свердловской области презентуют эскиз будущего технопарка электронной промышленности, который планируют построить в Новокольцовском микрорайоне. А также пройдут деловые мероприятия — программа сейчас верстается.

Персональные экспозиции готовят и другие свердловские предприятия. В их числе — СКБ Контур, ВСМПО-АВИСМА, ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА, Пумори инжиниринг, ТМК и Группа Синара. Уже известно, что «Синара — транспортные машины» презентуют на ИННОПРОМе полностью российский аналог «Ласточки», новая модель электропоезда носит рабочее название «Восток».

О деловой программе

Деловые мероприятия будут проходить все четыре дня выставки. Традиционно в первый день состоится главная стратегическая сессия ИННОПРОМ. Судя по программе, опубликованной на сайте выставки, для участия в дискуссии приглашены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, зампред правительства-министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также руководители международных промышленных компаний. Также ожидается, что в первый день будет представлен Рейтинг эффективности реализации промышленной политики в субъектах РФ.

10 и 11 июля запланировано проведение деловых форумов, где будет обсуждаться сотрудничество России с Республикой Беларусь, Центральной Азией и Арабскими странами. Среди ключевых тем деловой программы — цифровое производство и промышленные технологии, мероприятия запланированы 11 и 12 июля.

Мы рассчитываем, что конференция по новым промышленным технологиям будет одной из самых актуальных для представителей промышленных предприятий. На нее мы привлекаем большое количество компаний из IT-сектора, руководителей департаментов цифровизации и стратегии крупнейших промышленных компаний для того, чтобы вместе обсудить, какие стратегии цифровизации работают и какие новые интересные направления импортозамещения ПО сегодня существуют, — поделился Антон Атрашкин.

12 и 13 июля организаторы запланировали Форум производителей компонентов. Впервые он состоялся в прошлом году и имел большой успех. На прошлом ИННОПРОМе с представителями малого и среднего бизнеса встретились 10 директоров по закупкам крупнейших компаний страны. В этом году в форуме примут участие больше представителей крупных компаний, а также производители комплектующих из Индии, Узбекистана и Казахстана.

Еще один важный формат, стартовавший в прошлом году, — «Диалог с торгпредом». Мы считаем, что в новых условиях российским компаниям важно напрямую задать свои вопросы руководителям российских торговых представительств. Такие встречи открывают новые горизонты и облегчают выход на новые рынки, — отметил Антон Атрашкин.

Кто отмечен «Индустрией»

Также в первый день выставки будет вручена Национальная промышленная премия «Индустрия». В пятницу организаторы опубликовали шорт-лист номинантов. Как уже писал DK.RU, в него вошли пять компаний:

ООО «АКСАЛИТ Софт» (Екатеринбург),

(Екатеринбург), ООО «МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО» (Московская обл.),

(Московская обл.), АО «Пигмент» (Тамбовская обл.),

(Тамбовская обл.), Группа компаний «Р-Фарм»,

ООО «С3Д Лабс» (Москва).

В экспертном совете по присуждению премии работают: вице-премьер—министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, руководители РСПП, ТПП РФ, «Опоры России», «Деловой России», СКОЛКОВО, Фонда содействия инновациям и др. Участников оценивают по четырем критериям: технологическая новизна, экономический эффект, межотраслевой характер и ориентация на глобальный рынок. Традиционно финалисты премии получают возможность представить свою продукцию на стенде Минпромторга.

До настоящего момента представители Свердловской области дважды оказывались в числе номинантов премии. Так, в 2021 г. в финал попала компания «БиоМикроГели» — она была отмечена за разработку уникальной технологии очистки воды и твердых поверхностей от любых типов масел и нефтепродуктов.

В 2022 г. номинантом стала инжиниринговая компания «ReinnolC» — ее отметили за разработку инновационных теплообменных аппаратов, оборудования для подготовки воды и очистки сточных вод.

Это стало для нас знакомым событием, — отмечает основатель и CEO ReinnoIC Павел Блохин. — Мы появились в поле зрения крупных федеральных корпораций, которые придерживаются в своем развитии ESG-политики, участвуют в национальных проектах, в частности, в федеральном проекте «Чистая вода», а также развивают производство с применением реверс-инжиниринга. Мы видим большой потенциал в совместных проектах с такими компаниями. Например, в прошлом году мы начали сотрудничество в рамках стратегического проекта по созданию кластера глубокой переработки углеводородного сырья. Это расширяет нашу экспертизу в области создания теплообменного оборудования и решений для водоподготовки и переработки промышленных стоков.

В экспертном совете по присуждению премии Свердловскую область представляет первый проректор УрФУ Сергей Кортов. Он отмечает, что в регионе всегда было достаточно много инновационных проектов, но наши компании стали участвовать в конкурсе только в последние годы. Возможно, они обратили внимание на премию уже после того, как она обрела определенную популярность.

С другой стороны, в последние несколько лет на Урале активно реализуются различные проекты кооперационного характера, где университеты вместе с компаниями создают инновационные разработки. Это, прежде всего, научно-образовательные центры мирового уровня, инжиниринговые центры и передовые инженерные школы. В рамках этого взаимодействия ускоряется и усиливается тенденция по созданию и выводу на рынок инновационных продуктов. В частности, в перечне компаний, которые вышли в финал премии, есть компания «Аксалит» — она является резидентом Уральского межрегионального научно-образовательного центра «Передовые производственные технологии и материалы, — отметил Сергей Кортов.

Эксперт подчеркнул, что развитию таких проектов сегодня помогает, с одной стороны, серьезное увеличение спроса на отечественные разработки, которое произошло из-за санкционного давления и роста оборонно-промышленного комплекса. С другой стороны, за последние два года было введено большое количество инструментов господдержки для обеспечения технологической независимости страны.

В материале использованы фотографии пресс-службы ИННОПРОМ и ДИП Свердловской области

Читайте также на DK.RU:

Белорусская кухня, «Песняры» и 426 экспонатов: чем удивит страна-партнер ИННОПРОМ

Открылась продажа VIP-билетов на ИННОПРОМ. Цена — 200 тыс. руб.