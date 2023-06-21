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Студенты УрФУ создали петицию против переезда в общежития в Новокольцовском

Студенты УрФУ создали петицию против переезда в общежития в Новокольцовском
Иллюстрация: urfu.ru

Руководство вуза заявило, что у учащихся будет выбор, первыми о том, где они хотели бы жить, спросят отличников. Троечники и не закрывшие сессию получат «то, что останется».

#УРФУ#НОВОСТИ

Проректор по воспитательной работе УрФУ Дмитрий Лоевский рассказал, кого из студентов вуза переселят в новые общежития в Новокольцовском микрорайоне. По словам Лоевского, прежде всего будут учитываться пожелания самих учащихся.

Лучшие по рейтингу, они получат право выбора — хотят они остаться на старой площадке или ехать на новую. Если они выбирают новую, рейтинг двигается и следующие тоже получают право выбора. Если ты троечник, хвостист или имеешь проблемы с управлением безопасности, то у тебя права выбора нет, ты получаешь то, что останется, — заявил он в интервью «Четвертому каналу».

Ранее студенты выразили недовольство планами руководства вуза переселить их в пять новых общежитий на окраине города. О переезде стало известно из чатов общежитий вуза после встречи с ректоратом жилищной комиссии. Студентов не устраивает и удаленность общежитий от центра города и учебных корпусов, и арендная плата за комнаты. Учащиеся создали петицию против решения руководства УрФУ. Администрация в ответ пообещала, что в Новокольцовский будут ездить автобусы нескольких маршрутов: № 01, 44, 56 и 65. 

Напомним, ранее стало известно, что УрФУ вошел в десятку лучших вузов страны. 

В Новокольцовском, куда переносят общежития вуза, решено также возвести технопарк электронной промышленности, который будет тесно взаимодействовать с УрФУ и привлекать на работу и практику студентов. В отдаленный район в будущем должна ходить городская электричка.

 

Автор: Александра Клименко
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