Вместо зоопарка в Новокольцовском построят производства и лаборатории

Площадку в 16га выделили под строительство технопарка электронной промышленности, который будет тесно взаимодействовать с УрФУ и привлекать на работу и практику студентов.

О том, что власти Екатеринбурга отказались от идеи строительства нового зоопарка в новом микрорайоне, DK.RU писал в 2021 г. Тогда начальник управления культуры Илья Марков объяснил, что животным будет некомфортно находиться вблизи аэропорта.

Теперь эту площадку решили передать под технопарк электронной промышленности, пишет 66.ru. Соответствующий документ уже подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Известно, что курировать создание технопарка будет Корпорация развития Среднего Урала. Новый руководитель Андрей Мисюра в интервью DK.RU рассказывал, что технопарк разместится на площадке в 16 га. Там обустроят производственные и лабораторные помещения, частично их оснастят производственными линиями.

В технопарке будут размещаться компании, занимающиеся радиоэлектроникой и микроэлектроникой, беспилотными системами и робототехникой. На площадке предусмотрят испытательный центр, испытательный полигон, центр коллективного пользования современными CAD-CAM-CAE системами, центр метрологии и сертификации и контрактное производство.

Проект, инициатором которого выступил губернатор, в первую очередь направлен на создание новых предприятий в сфере электронной промышленности. Но нашими резидентами будут не только те, кто арендует площади в технопарке или построит здесь свое производство, но и все компании, которые с нами взаимодействуют и создают ценность для участников проекта или заказывают у них продукцию. Нам важно создать комьюнити-экосистему, в рамках которой соберутся малые и средние компании, разработчики, обладающие самыми разными компетенциями. Они будут находиться в едином информационном поле и смогут кооперироваться для создания новых продуктов, — рассказывал Андрей Мисюра.

Эскизный проект технопарка сейчас находится в стадии проработки. Его рассчитывают представить на полях международной промышленной выставки «Иннопром».