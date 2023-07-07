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Строители начали готовить площадку под кампус УрФУ

Строители начали готовить площадку под кампус УрФУ
Иллюстрация: УрФУ

На территории около 100 тыс. кв.м. смогут обучаться 8000 студентов. На базе кампуса будут работать два института и учебно-научный центр.

#ОБРАЗОВАНИЕ#НОВОСТИ

Строители приступили к подготовке площадки для возведения кампуса УрФУ. На его территории расположатся Институт экономики и управления, Институт радиоэлектроники и информационных технологий и специализированный учебно-научный центр для школьников старших классов.

Комплекс общежитий и другая инфраструктура деревни Международного фестиваля университетского спорта, недавно введенные в эксплуатацию, станут частью нового кампуса. Генеральным подрядчиком выступает «Синара-Девелопмент».

Новый кампус общей площадью порядка 100 тысяч квадратных метров будет рассчитан на обучение восьми тысяч студентов. Уже запущены подготовительные работы, специалисты обустраивают строительную площадку, подключают ее к сетям инженерно-технического обеспечения. Основные работы планируется начать в IV квартале этого года, сам объект возведут к 2026 году, — рассказал заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

Напомним, в конце июня студенты УрФУ создали петицию против переезда в общежитии в Новокольцовском, где и будет расположен кампус. Учвщихся не устраивает и удаленность общежитий от центра города и учебных корпусов, и арендная плата за комнаты. Администрация в ответ пообещала, что в Новокольцовский будут ездить автобусы нескольких маршрутов: № 01, 44, 56 и 65. 

Несколькими днями позже появилось сообщение, что туденты УрФУ посетили кампус в Новокольцовском и оценили условия, которые созданы в новых общежитиях. Активисты посетили общежития, спортивные объекты и общественный центр и лично убедились в достойных условиях проживания. Также студенты пообщались с директором департамента политологии и социологии УрФУ Анной Гурарий — она рассказала о развитии кампуса и ответила на вопросы.

Проект «Кампус» — уникальный. Это не только вопрос ввода в эксплуатацию новых общежитий, которые на сегодняшний день не имеют аналогов в таком количестве и качестве в российском образовательном пространстве. Это и научная инфраструктура, которая будет импульсом в развитии не только города, региона, но и отечественной системы образования и наукоемких технологий в целом. Это и спортивная инфраструктура. Сегодня уже понятно, что для студентов будут созданы максимально комфортные условия не только для учебы, занятий наукой, но и спортом, — подчеркнула директор департамента политологии и социологии УрФУ Анна Гурарий.

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Автор: Александра Клименко
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