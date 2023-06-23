Власти Екатеринбурга готовятся протянуть наземное метро до Новокольцовского

А пока линия не построена, обещали обеспечить кампус Уральского федерального университета автобусным сообщением до существующей линии городской электрички.

В ближайшие годы Новокольцовский свяжут железнодорожной линией с микрорайонами Компрессорный и Кольцово. Как сообщил в своем телеграмм-канале Алексей Орлов, он подписал постановление, утверждающее проект планировки и межевания линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово».

Как ранее писал DK.RU, протяженность «Новокольцовского маршрута» составит 31 км. Более 7 км — это новое строительство. Сроки проведения работ не уточняются.

Микрорайон растет стремительно, востребованность общественного транспорта стремительно увеличивается. С сентября расположенный здесь новый кампус УрФУ примет студентов. Поэтому сегодня мы так же обсудили обеспечение кампуса автобусным сообщением с одним из остановочных пунктов Наземного метро, введение единого билета и проездного на поездки «автобус + электричка», — написал Алексей Орлов.

Ранее стало известно, что УрФУ планирует переселить студентов-старшекурсников в пять новых общежитий, построенных в Новокольцовском микрорайоне. Как уже писал DK.RU, студенты выразили недовольство планами администрации вуза и создали петицию против переезда, потому что общежития находятся на отдаленной территории, которая не обеспечена транспортным сообщением с центральными районами города.

Комментируя сложившуюся ситуацию, проректор по воспитательной работе УрФУ Дмитрий Лоевский рассказал, что студенты получат право выбора — остаться на старой площадке или переехать на новую:

Лучшие по рейтингу, они получат право выбора — хотят они остаться на старой площадке или ехать на новую. Если лучшие по рейтингу выбирают новую площадку, очередь двигается и следующие тоже получают право выбора. Если ты троечник, хвостист или имеешь проблемы с управлением безопасности, то у тебя права выбора нет, ты получаешь то, что останется.

А администрация Екатеринбурга пообещала, что продлит до нового микрорайона автобусы четырех маршрутов — № 01, 44, 56 и 65.

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