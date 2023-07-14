«Мы занялись импортозамещением еще в начале XX в. — тогда косы к нам завозили из Австрии»

Артинский завод единственный в стране, кто производит косы для сельского хозяйства. Почему его продукция не теряет актуальность в наши дни и как он подстраивается под современные экономические реалии?

Последние годы на Урале активно развивается промышленный туризм. Точками притяжения становятся уникальные предприятия региона. Про одно из них DK.RU уже рассказывал — это колокольный завод «Пятков и Ко» в Каменске-Уральском.

На юго-западе Свердловской области находится не менее интересное предприятие — Артинский завод. Это единственный производитель кос не только на Урале, но и во всей России. Несмотря на то, что сейчас в сельском хозяйстве стараются автоматизировать процессы, и в основном косят траву с помощью специальной техники, не везде косы потеряли свою актуальность. До недавних пор уральская коса была крайне востребована в Европе — там производителей подобной продукции можно пересчитать по пальцам.

Строительство завода началось в 1783 г., а запустили его в 1787 г. Первое время рабочие занимались ковкой кричного железа. Косы стали делать только в 1809 г. по инициативе уральского металлурга, начальника Златоустовского горного округа Павла Аносова. Какое-то время у завода был конкурент — Быньговский железоделательный завод Демидовых, который перестал работать в XIX в. После этого Артинский завод остался единственным производителем кос в России. А со временем начал производить и другие инструменты для сельского хозяйства.

Сегодня на предприятии работает около 300 человек — это жители поселка и соседних территорий. Средний возраст сотрудников — выше 50 лет. Как и для многих предприятий региона, для Артинского завода актуальна кадровая проблема. Во-первых, немногие готовы заниматься тяжелым физическим трудом. Во-вторых, на территории нет профильных учебных заведений, и специалистов приходится готовить своими силами.

Среди сотрудников есть те, кто является продолжателем трудовых династий. Среди них, например, директор по развитию Александр Шатохин — на предприятии трудились его дед, прадед и прапрадед. DK.RU попросил его провести небольшую экскурсию и рассказать, как предприятие справляется с новыми вызовами.

Сейчас многие предприятия перестраиваются на производство импортозамещающей продукции. Для нашего завода эта тема была актуальна и сто лет назад, — рассказывает Александр Шатохин. — В начале XX в. Россия серьезно зависела от австрийских кос. Перед Первой мировой войной царское правительство приняло решение заместить косу — так, в 1915 г. был построен новый корпус, и завод начал делать 1 млн кос в год. Сейчас объемы производства скромнее — около 500 тыс. в год.

На территории предприятия работает семь цехов. В двух из них размещено основное производство — кос и товаров народного потребления. В оставшихся помещениях располагаются ремонтные и инструментальные участки. Большую часть оборудования на Артинском заводе конструируют, производят и обслуживают самостоятельно.

Например, в 1970-х гг. инженеры предприятия совместно с Институтом черных металлов разработали специальные ковочные вальцы, которые позволили перейти к изготовлению кос методом прокатки. Кстати, один из первых таких станков поставили неподалеку от цехов в качестве арт-объекта.

Раньше для того, чтобы заготовка приняла нужную форму, кузнецам нужно было произвести пять нагревов и тяжелых ручных операций. Сейчас заготовка толщиной 10 мм прокатывается буквально за несколько секунд до 1 мм. Специалисты в области металлургии отмечают, что эта технология уникальна — на некоторых европейских предприятиях косы до сих пор изготавливают методом ковки. С помощью этого оборудования также производится специальный сельскохозяйственный инструмент для Азербайджана и казачьи шашки.

Следующим этапом заготовке придают необходимую форму: под определенным углом поворачивают обух и загибают пятку, которая крепится к косовищу (черенку). Если при выполнении операции допущена ошибка в несколько градусов — заготовка отправляется на исправление.

Дальше будущая коса проходит этап термообработки. Ее до определенной температуры нагревают в специальной карусельной печи (здесь также недопустимы отклонения даже в несколько градусов), охлаждают в масле и снова отправляют в отпускную печь. За счет такой закалки металл становится твердым и гибким одновременно. Затем заготовку шлифуют, затачивают, наклепывают. И, наконец, правят — эта операция выполняется вручную, она под силу только самым опытным специалистам.

На последнем этапе косу покрывают лаком и наносят на пятку декоративную цветную окраску — цвет подбирается исходя из требований заказчика. После прохождения контроля на участке ОТК на косы наклеивают этикетки, надевают защитные чехлы и упаковывают в коробки. В среднем себестоимость косы — около 300 руб. В магазинах и у дилеров ценник, конечно, выше.

Как отмечает Александр Шатохин, производство практически не зависит от импортных компонентов. Металл для кос преимущественно закупают на предприятии Ижсталь или на Гурьевском металлургическим заводе. Пластик для садового инструмента также приобретается в России. Однако в стране не производят специализированный абразивный инструмент, который нужен для заточки кос. Раньше завод закупал абразивную ленту в Великобритании — с недавних пор поставки прекратились, и пришлось искать замену этой продукции на «дружественных» рынках.

Санкции сказались и на экспорте Артинского завода. Раньше половина изделий отправлялась за рубеж. А через интернет-магазин их приобретали представители самых разных территорий — от Новой Зеландии до ЮАР и Аляски. С прошлого года продукцию перестали поставлять в страны западной Европы. К слову, одним из основных заказчиков была Украина. Сейчас наиболее крупные партии кос отправляются в страны с горным рельефом — Румынию и Албанию, а также в бывшие союзные республики.

На российском рынке продукция продается через дилерскую сеть. Также местные предприниматели выкупают ее и размещают на маркетплейсах — в частности, на «Озоне» и «Все Инструменты». А благодаря тренду на импортозамещение в этом году Артинскому заводу наконец-то удалось попасть в Леруа Мерлен.

Сейчас сеть пошла навстречу местным производителям, у них появилась целая служба, которая выстраивает отношения с такими поставщиками. Решения принимаются непосредственно в регионах. Поэтому теперь мы представлены в Леруа Мерлен по всему УрФО, — отметил Александр Шатохин. — В сети представлены и косы, и садовый инструмент — вилы, лопаты и др. Так как за последнее время появились определенные сложности с международными платежами, ухудшилась логистика, поэтому дешевой и некачественной китайской продукции стало меньше. Пока у нас вал заказов по дачному инструменту.

Несколько лет назад на Артинском заводе начали осваивать новую для себя продукцию — детали для алюминиевых дверей. Линию наладили в кооперации с другим предприятием холдинга — Полевским металлофурнитурным заводом. Алюминиевый профиль обрабатывается на станках ЧПУ, детали красят, собирают и отправляют заказчикам.

Кроме этого, по просьбе Минпромнауки Свердловской области Артинский завод осваивает производство специального инструмента для МЧС России. Раньше он закупался в Америке.

Есть еще одно направление, которое предприятие развивало много лет — туристическое. До пандемии коронавируса в Артях ежегодно проводился международный Турнир косарей, который собирал более 5 тыс. зрителей и более 80 участников из разных стран — Франции, Словакии, Беларуси и др.

Жюри оценивало не только профессиональные навыки косарей, но и их особый стиль — например, за выход в национальных костюмах команда получала бонусные очки. На фестивале всегда были представлены масштабная фольклорная программа, большой ассортимент продукции местных производителей. Пока возобновление турнира находится под вопросом.

Но предприятие по-прежнему готово принимать гостей. Недавно Артинский завод подключился к программе промышленного туризма — прошел акселератор, разработал программу экскурсий. Пока из-за того, что работает он только в будни и находится в 170 км от Екатеринбурга, запросов на экскурсии поступает немного. Но с учетом того, какое количество гостей каждый год приезжало на турнир косарей — со временем заявок точно станет больше.

В материале использованы фотографии DK.RU и с сайта Турнира косарей

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