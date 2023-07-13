Введены новые правила приватизации объектов культурного наследия. Что это даст бизнесу?
Поправки в закон дают бизнесу возможность выкупа ОКН без аукциона после двух лет аренды. Примечательно, что выкуп земельного участка и самого здания происходит одновременно.
12 июля Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, вносящий изменения в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Земельный кодекс РФ. Он уточняет порядок приватизации объектов культурного наследия (ОКН).
Евгений Евстифеев, начальник научно-методического отдела МКУ «Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия», эксперт Общественной палаты Свердловской области, пояснил DK.RU, как именно эти изменения отразятся на эксплуатации ОКН и чем это поможет бизнесу.
— Поправки затрагивают три важнейших вопроса, уточняющие порядок приватизации объектов культурного наследия из государственной и муниципальной собственности.
Во-первых, у субъектов малого и среднего предпринимательства появляется право преимущественной приватизации объекта культурного наследия либо помещения в таком объекте (без проведения конкурсных процедур) спустя два года аренды, при соблюдении пользователем условий договора.
Во-вторых, неиспользуемый объект культурного наследия, который находится в удовлетворительном состоянии, можно будет приобрести в собственность на аукционе. Примечательно, что выкуп земельного участка под ОКН происходит одновременно с выкупом объекта.
В-третьих, в случае, если объект культурного наследия находится в неудовлетворительном состоянии, его продажа будет реализована на конкурсе с предоставлением покупателю земельного участка в аренду до завершения условий конкурса — проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.
Считаю, что принятие данных изменений позитивно скажется на развитии нашего города: у ОКН появятся шансы, а у бизнеса — новые возможности. С одной стороны, это дополнительная возможность привлечения внимания бизнеса к неэксплуатируемым объектам культурного наследия и помещениям в них, а значит, снижение расходов города на содержание таких объектов и возможность пополнения казны при их продаже. С другой, это предоставление гарантии субъектам малого и среднего предпринимательства в получении в собственность арендуемого имущества, либо возможность участия на аукционах и конкурсах посредствам честной конкуренции.
Напомним, Евгений Евстифеев уже рассказывал о проблемах эксплуатации объектов ОКН в Екатеринбурге.
В столице Урала всего около 850 зданий, которые относятся к объектам культурного наследия. Ответственность за сохранность ОКН по закону лежит на собственнике. Но бывает, что люди, которым посчастливилось владеть уникальными зданиями, стараются от них избавиться — продать. Архитектурные шедевры передаются из рук в руки и постепенно приходят в запустение и даже физически утрачиваются.
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