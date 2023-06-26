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В Екатеринбурге не могут найти подрядчика для реконструкции усадьбы

В Екатеринбурге не могут найти подрядчика для реконструкции усадьбы
Иллюстрация: commons.wikimedia.org

Аукцион проведут во второй раз, его начальная цена превышает 30 млн руб. Здание приводят в порядок за частные деньги, в будущем в нем будет работать апарт-отель.

#КУЛЬТУРА#НОВОСТИ

Мэрия Екатеринбурга объявила повторный аукцион по поиску подрядчика для реконструкции усадьбы Антипина на ул. Октябрьской Революции, 52. Начальная цена аукциона составляет 30,5 млн руб.

Первые торги были назначены на 25 мая 2023 г., но на конкурс никто не заявился.

Усадьба, напомним, входит в комплекс из 13 объектов, которые должны привести к порядок к грядущему юбилею города. Реконструировать дом Антипина власти планируют полностью за частные деньги, на работы потребуется 54 млн руб. В будущем в здании будет работать апарт-отель.

Напомним, ранее DK.RU писал о том,  как в центре Екатеринбрга остановили снос усадьбы XIX в. Усадьба Беленкова была внесена в список объектов культурного наследия в 1991 г. как ансамбль, состоящий из жилого дома со сводами, сад, Т-образный флигель, амбар деревянный двухъярусный, ограда и ворота.

Кроме того, в ближайшее время в Екатеринбурге должен сдвинуться с мертвой точки вопрос реконструкции гостиницы Исеть. 

 

 

Автор: Александра Клименко
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