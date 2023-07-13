Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 12.07
90,50
99,67
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Лопнул ремень: команда Карякина столкнулась с трудностями на новом этапе «Шелкового пути»

Лопнул ремень: команда Карякина столкнулась с трудностями на новом этапе «Шелкового пути»
Иллюстрация: пресс-служба ралли

12 июля завершился шестой этап ралли «Шелковый путь». Команда Snag Racing Сергея Карякина и Антона Власюка столкнулась с трудностями во время заезда, но все же финишировала.

#НОВОСТИ

В течение дня у Сергея Карякина и Антона Власюка возникли проблемы с датчиком, отслеживающим перемещение экипажа и скорость. Кроме того, перед началом этапа команда решила использовать усиленный американский ремень, однако он оказался бракованным и разорвался на 30-м километре. Это серьезно сказалось на скорости экипажа. Тем не менее, команда все еще лидирует в категории Т3 по итогам всех этапов.

В беседе с журналистами Сергей Карякин отметил, что проблемы с датчиком возникают уже не первый раз.

Сегодня был не самый удачный день, но и не самый худший. Решили перед спецучастком поставить американский усиленный ремень, который лопнул через 30 километров, потому что оказался бракованным. Обидно из-за пенализации, датчик опять начал работать некорректно и показал нереальную скорость, — сказал Карякин.

Следующий этап ралли «Шелковый путь» состоится 13 июля. Он будет самым длительным за все дни гонки и будет состоять из двух спецучастков. Этап «Саратов-Волгоград» пройдет в основном по грунтовым дорогам, а также немного заденет каменистые участки.

Гонка пройдет на протяжении 427 километров в трехмерных ландшафтах с перепадами высот. На этом этапе жители Волгограда смогут наблюдать за гоночной техникой, проезжающей по улицам города, а бивуак гонки разместится на стадионе «Волгоград Арена», расположенном у подножия Мамаева кургана.

Ранее на DK.RU: Больше половины пути позади: команда Карякина прошла пятый этап «Шелкового пути»

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • ТРЦ «Золотой» на месте аэродрома «Уктус» откроют через два с половиной годаТРЦ «Золотой» на месте аэродрома «Уктус» откроют через два с половиной года
  • Под Екатеринбургом построят ЖК для работников заводовПод Екатеринбургом построят ЖК для работников заводов
  • Горно-Алтайск: в гостях у скифов и Принцессы УкокаГорно-Алтайск: в гостях у скифов и Принцессы Укока
  • «Траст» продал банк «Точка» за 41,5 млрд руб. Кому?«Траст» продал банк «Точка» за 41,5 млрд руб. Кому?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.