Лопнул ремень: команда Карякина столкнулась с трудностями на новом этапе «Шелкового пути»

12 июля завершился шестой этап ралли «Шелковый путь». Команда Snag Racing Сергея Карякина и Антона Власюка столкнулась с трудностями во время заезда, но все же финишировала.

В течение дня у Сергея Карякина и Антона Власюка возникли проблемы с датчиком, отслеживающим перемещение экипажа и скорость. Кроме того, перед началом этапа команда решила использовать усиленный американский ремень, однако он оказался бракованным и разорвался на 30-м километре. Это серьезно сказалось на скорости экипажа. Тем не менее, команда все еще лидирует в категории Т3 по итогам всех этапов.

В беседе с журналистами Сергей Карякин отметил, что проблемы с датчиком возникают уже не первый раз.

Сегодня был не самый удачный день, но и не самый худший. Решили перед спецучастком поставить американский усиленный ремень, который лопнул через 30 километров, потому что оказался бракованным. Обидно из-за пенализации, датчик опять начал работать некорректно и показал нереальную скорость, — сказал Карякин.

Следующий этап ралли «Шелковый путь» состоится 13 июля. Он будет самым длительным за все дни гонки и будет состоять из двух спецучастков. Этап «Саратов-Волгоград» пройдет в основном по грунтовым дорогам, а также немного заденет каменистые участки.

Гонка пройдет на протяжении 427 километров в трехмерных ландшафтах с перепадами высот. На этом этапе жители Волгограда смогут наблюдать за гоночной техникой, проезжающей по улицам города, а бивуак гонки разместится на стадионе «Волгоград Арена», расположенном у подножия Мамаева кургана.

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