ВТБ на Среднем Урале запускает новую модель работы с массовой розницей

В регионе до конца года будут работать специальные условия обслуживания дебетовых карт. Их держатели смогут получать 10% кешбека за все основные траты.

ВТБ запускает специальные условия обслуживания по дебетовым картам для жителей Среднего Урала. Всем жителям региона, открывшим карту до 31 августа, будет доступен повышенный кешбек в 10% за покупки в супермаркетах, онлайн-оплату ЖКУ и сотовой связи. Кроме того, будут начисляться дополнительные бонусы за покупки по базовой программе лояльности банка. Предложение распространяется в том числе для тех, кто в указанный период оформит карту «Уралочка». Выпуск и обслуживание карты бесплатны.

По условиям акции клиенты ВТБ смогут ежемесячно возвращать за покупки по карте до 2 тыс. руб. Кешбэк за платежи в магазинах выплачивается в течение пяти дней с момента их проведения. В категориях «Мобильная связь» и «ЖКХ» возврат проходит до конца месяца, следующего за месяцем совершения операции.

ВТБ в этом году усилил внимание к обслуживанию массового сегмента и запустил новые продукты — рассрочки по картам, кредиты на малые суммы и до зарплаты. Наш проект на Среднем Урале также будет включать в себя целый комплекс предложений, основной целью которых станет повышение доступности финансовых продуктов и их выгоды, простоты обслуживания сервисов ВТБ. Мы уже увеличили размер кешбэка на самые важные категории до 10% по дебетовым картам. Вместе с этим мы тестируем разные форматы обслуживания — точки продаж в небольших городах, расширяем географию доставки карт и увеличиваем время работы ряда отделений в регионе. Планируем, что за время действия новой программы мы увеличим выпуск карт вдвое, а новыми клиентами станут более 20 тысяч жителей Среднего Урала, — рассказала управляющий ВТБ в Свердловской области Валентина Жильцова.

Карта с новыми условиями обслуживания доступна клиентами в любом офисе ВТБ в регионе, в ВТБ Онлайн или через контактный центр. Забрать ее можно в отделении или заказать курьерскую доставку, которая доступна в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске. Также оформить карту можно в десяти магазинах сети «Магнит» в Екатеринбурге со специальными стойками ВТБ. Акция не распространяется на зарплатных клиентов и цифровые карты.

Новые условия для клиентов массового розничного сегмента стали очередным этапом развития программы поддержки клиентов, которую ВТБ реализует с 2021 г. Значительный фокус уделяется развитию решений на каждый день. Ранее банк отменил комиссии за оплату услуг ЖКУ и штрафов, а также расширил возможности переводов, включая переводы в другие страны. Кроме того, в ВТБ Онлайн клиентам стали доступны для оплаты все топовые поставщики ЖКУ региона, оплата проходит без комиссии.

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