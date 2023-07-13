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Европа неинтересна. Россияне скупают недвижимость в Таиланде, на Карибах и на Бали

Европа неинтересна. Россияне скупают недвижимость в Таиланде, на Карибах и на Бали
Иллюстрация: pxhere.com

Лидером по количеству сделок остается ОАЭ. Спрос на квартиры в Таиланде среди россиян увеличился в 2,6 раза. В 2,4 раза подскочил спрос на недвижимость на Карибах.

#НОВОСТИ

Количество сделок российских клиентов с зарубежной недвижимостью в первом полугодии 2023 г. увеличилось на 36% по сравнению с тем же периодом 2022 г., пишет Forbes со ссылкой на данные агентства недвижимости Intermark Real Estate.    

Лидером по количеству сделок остается ОАЭ. С января по июнь 2023 г. россияне купили в Дубае 52,8 тыс. лотов — это 75% от объема продаж за весь 2022 г. В лидеры по росту спроса на недвижимость вышли также страны Юго-Восточной Азии. Партнер Intermark Real Estate Ирина Мошева рассказала, что количество сделок с недвижимостью среди россиян на Бали удвоилось:

У региона есть все шансы в скором времени занять первые строчки рейтинга. Индонезия наряду с Таиландом наращивает туристический поток после снятия антиковидных мер, что привлекает в страну не только путешественников, но и инвесторов. Отдача от аренды недвижимости на Бали достигает 8–10% годовых, это стимулирует приток российских инвесторов в эту локацию.

Количество купленных россиянами квартир в Таиланде увеличилось в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом 2022 г. В 2,4 раза подскочил спрос на недвижимость на Карибах. Особенно популярна за шесть месяцев стала Гренада:

Перед закрытием программы инвестиционного гражданства этой страны в 2023 г. у россиян был всего месяц на подачу документов и заключение сделок. Вануату по-прежнему предоставляет россиянам возможность участия в программе инвестиционного гражданства, и количество запросов на покупку жилых объектов увеличилось в три раза по сравнению с первым полугодием 2022 г.

Продажи жилья в Турции во II квартале 2022 г. резко возросли, при этом интерес россиян к турецкой недвижимости сохраняется до сих пор.  

В агентстве отмечают, что при этом интерес россиян к европейской недвижимости резко сократился. На 96% уменьшилось количество сделок с недвижимостью в Черногории. Эксперты связывают это с закрытием паспортной программы, которая работала до конца 2022 г. Наименее интересна для покупки жилья также Германия, которая потеряла 93% спроса, и Греция, где спрос на недвижимость среди россиян упал на 84%. 

Ранее DK.RU рассказывал, что спрос со стороны россиян на недвижимость в Турции в 2022 г. вырос на 90% относительно показателя 2021 г. Управление по миграции Турции сообщило, что россияне заняли первое место среди иностранных граждан по числу выданных в республике за 2022 г. документов о получении вида на жительство. Однако с 2023 г. так просто переехать на ПМЖ в Турцию не получится. Власти страны неожиданно перестали принимать документы на ВНЖ от граждан РФ. 

Автор: Екатерина Тарханова
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