Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 20.01
68,84
74,40
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Спрос на жилье в Турции растет пропорционально отказу турков выдавать ВНЖ россиянам

Спрос на жилье в Турции растет пропорционально отказу турков выдавать ВНЖ россиянам
Иллюстрация: РИА Новости

Спрос россиян на недвижимость в Турции в 2022 г. вырос на 90%, при этом с 26 декабря получить турецкий ВНЖ для граждан РФ стало практически невозможно. На 100 заявлений приходит 90 отказов.

#ЭМИГРАЦИЯ#НОВОСТИ

Спрос со стороны россиян на недвижимость в Турции в 2022 г. вырос на 90% относительно показателя 2021 г. В октябре-декабре спрос был выше на 9,9% относительно третьего квартала (июль-сентябрь) и на 55,1% больше, чем в четвертом квартале 2021 г. 

На этой неделе в британской консалтинговой компании Knight Frank рассказали, что за прошедшие 12 месяцев стоимость аренды недвижимости в Турции поднялась в среднем на 160,6% в сравнении с показателями за 2021 год, что во многом обусловлено повышенным спросом на жилье в этой стране со стороны граждан России и Украины.

В конце сентября приток россиян в Турцию достиг исторического предела — и вместе с этим взлетели «аппетиты» риелторов и собственников жилья. Цены подскочили, условия стали практически невыполнимыми — для граждан страны точно. Хозяева квартир требовали немыслимые депозиты, плату сразу за год вперед, в лучшем случае — на полгода, а для подачи на туристический ВНЖ появились новые пункты: нотариально заверенный договор аренды, документы на недвижимость, подтверждение дохода и план поездки. 

Управление по миграции Турции сообщило, что россияне заняли первое место среди иностранных граждан по числу выданных в республике за 2022 год документов о получении вида на жительство. Однако с 2023 г. так просто переехать на ПМЖ в Турцию не получится. Власти страны неожиданно перестали принимать документы на ВНЖ от граждан РФ. Если до 26 декабря 2022-го на 10% отказов приходилось 90% подтверждений, теперь все с точностью до наоборот. Многие россияне пришли в управления миграционной службы в разных городах 26 декабря, но получили отказ с предупреждением покинуть страну в течение 10 дней.

Как ранее рассказывал DK.RU, за 2022 год турецкие бренды лидируют в качестве торговых партнеров российских форм. А в 2023 г. на российский рынок выйдет не меньше операторов, чем в 2022 г., так как продолжаются активные переговоры с турецкими брендами, ритейлеры из стран СНГ также проявляют интерес к российскому рынку.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Бюджет худеет, но силовикам и малоимущим дали триллионы. Что ждет экономику РФ в 2023-мБюджет худеет, но силовикам и малоимущим дали триллионы. Что ждет экономику РФ в 2023-м
  • Ужасная трагедия: вся верхушка МВД Украины разбилась на вертолёте возле детского садикаУжасная трагедия: вся верхушка МВД Украины разбилась на вертолёте возле детского садика
  • В Екатеринбурге закрываются рестораны «Вкусно — и точка»В Екатеринбурге закрываются рестораны «Вкусно — и точка»
  • «А кто страну защищать будет?» Депутаты отказали бизнесу в отсрочке по мобилизации«А кто страну защищать будет?» Депутаты отказали бизнесу в отсрочке по мобилизации
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.