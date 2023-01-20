Спрос на жилье в Турции растет пропорционально отказу турков выдавать ВНЖ россиянам

Спрос россиян на недвижимость в Турции в 2022 г. вырос на 90%, при этом с 26 декабря получить турецкий ВНЖ для граждан РФ стало практически невозможно. На 100 заявлений приходит 90 отказов.

Спрос со стороны россиян на недвижимость в Турции в 2022 г. вырос на 90% относительно показателя 2021 г. В октябре-декабре спрос был выше на 9,9% относительно третьего квартала (июль-сентябрь) и на 55,1% больше, чем в четвертом квартале 2021 г.

На этой неделе в британской консалтинговой компании Knight Frank рассказали, что за прошедшие 12 месяцев стоимость аренды недвижимости в Турции поднялась в среднем на 160,6% в сравнении с показателями за 2021 год, что во многом обусловлено повышенным спросом на жилье в этой стране со стороны граждан России и Украины.

В конце сентября приток россиян в Турцию достиг исторического предела — и вместе с этим взлетели «аппетиты» риелторов и собственников жилья. Цены подскочили, условия стали практически невыполнимыми — для граждан страны точно. Хозяева квартир требовали немыслимые депозиты, плату сразу за год вперед, в лучшем случае — на полгода, а для подачи на туристический ВНЖ появились новые пункты: нотариально заверенный договор аренды, документы на недвижимость, подтверждение дохода и план поездки.

Управление по миграции Турции сообщило, что россияне заняли первое место среди иностранных граждан по числу выданных в республике за 2022 год документов о получении вида на жительство. Однако с 2023 г. так просто переехать на ПМЖ в Турцию не получится. Власти страны неожиданно перестали принимать документы на ВНЖ от граждан РФ. Если до 26 декабря 2022-го на 10% отказов приходилось 90% подтверждений, теперь все с точностью до наоборот. Многие россияне пришли в управления миграционной службы в разных городах 26 декабря, но получили отказ с предупреждением покинуть страну в течение 10 дней.

Как ранее рассказывал DK.RU, за 2022 год турецкие бренды лидируют в качестве торговых партнеров российских форм. А в 2023 г. на российский рынок выйдет не меньше операторов, чем в 2022 г., так как продолжаются активные переговоры с турецкими брендами, ритейлеры из стран СНГ также проявляют интерес к российскому рынку.