Место европейских и американских брендов в ТРЦ России активно занимают Турция и Китай

В 2022 г. с рынка России бренды не только активно уходили. Появились и начали активно работать компании из Турции, стран СНГ, Китая. Среди новичков есть даже представители «недружественных стран».

В 2022 году на российский рынок вышло почти на треть меньше международных брендов, чем год назад. По данным консалтинговой компании NF Group, в прошлом году на рынок страны вышли всего 11 международных брендов, что на 27% меньше, показателей 2021 г.

Напомним, после 24 февраля 2022 г. об уходе объявили десятки иностранных брендов, однако не все из них прекратили функционировать окончательно: некоторые продолжают работать и/или продавать остатки продукции. Есть и те, кто уже вернулся или планирует вернуться на рынок под другим именем. По данным экспертов, произошло уже 25 «переоткрытий» под новыми брендами ритейлеров после приостановки их операционной деятельности. Например, бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay компании LPP Group превратились в RE, CR, M, «Син», «Хс».

Лидерами по открытиям новых ритейлеров и введению новых форматов в 2022 г. стали два столичных торговых центра, «Афимолл» и «Авиапарк».

В ТРЦ «Афимолл» летом состоялось торжественное открытие универмага «Телеграф» площадью 904 кв. м, созданного совместно с Правительством Москвы (в универмаге представлены преимущественно московские дизайнеры). На некоторых площадках бывших магазинов Inditex теперь располагаются новые арендаторы: мультибрендовый бутик «Слепая курица shoes» (ранее здесь находился магазин Zara Home), магазин нижнего белья Tezenis и магазин товаров для дома BY Shop (Zara Men), магазины женской одежды российский брендов — Emka, 2MOOD, Mavelty и CHARUEL (Zara и Zara Kids), сетевой магазин товаров для дома Williams Et Oliver (Stradivarius). Также в составе новых арендаторов ТЦ открылся бренд женской одежды YOU, армянский фэшн-бренд Alex YVN, ретейлеры Twist, Ipekyol, GIOTELLI, NCS, Present & Simple, LUSIO и др.

В ТРЦ «Авиапарк» открылся один из крупных магазинов LIMÉ в новом формате площадью 1 000 кв. м. Бренд в прошедшем году презентовал мужские и детские линии коллекций, а в январе 2023 г. презентовал первую коллекцию женской обуви. В торговом центре также был обновлен магазин Street Beat, теперь его общая площадь составляет 650 кв. м, что делает его самым большим магазином сети. В пространстве Trend Island открылось первое pop-up пространство The Blue Store, а в галереях торгового центра работают точки брендов MIE, JNS, N.O.M.I, ЧемоданPRO (бывш. Samsonite) и LOLOCLO.

Кто пришел в Россию в 2022 г.

В прошлом году в стране были открыты моно-бутик Vilhelm Parfumerie в формате стрит-ритейла (Москва), первый магазин китайской спортивной одежды и обуви бренда Li-Ning в ТРЦ «Галерея Краснодар» (Краснодар), китайский бренд спортивной одежды Anta Sports открыл фирменный бутик в ТЦ «Центральный» (Чита).

Турецкая марка одежды Perspective за год открыла пять бутиков в ТРЦ страны. В сочинском торговом центре «МореМолл» был открыт первый бренд итальянской одежды Ruck&Maul, также были запущены первые магазины крупных турецких сетей EFOR, Ipekyol, Twist, Enza Home. Лидирующая сеть кофеен Казахстана и Узбекистана Coffee Boom открыла первое заведение в ТРЦ «Океания».

Международные операторы, вышедшие на российский рынок в 2022 г.

№ Бренд Страна происхождения Профиль Ценовой сегмент 1 Vilhelm Parfumerie США Парфюмерия и косметика Выше среднего 2 Li-Ning Китай Спортивные товары Средний 3 Coffee Boom Казахстан Общественное питание Средний 4 Anta Sports Китай Спортивные товары Выше среднего 5 Perspective Турция Одежда и обувь Выше среднего 6 EFOR Турция Одежда и обувь Выше среднего 7 Ipekyol Турция Одежда и обувь Выше среднего 8 Twist Турция Одежда и обувь Выше среднего 9 Enza Home Турция Товары для дома Выше среднего 10 Alex YVN Армения Одежда и обувь Средний 11 Ruck&Maul Италия Одежда и обувь Выше среднего

Источник: NF Group Research

Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group, так комментирует происходящее на рынке:

В первые два месяца 2022 года рынок демонстрировал готовность к росту и активному развитию на фоне снижения ковидных ограничений. Арендаторы готовы были обсуждать не только действующие, но и строящиеся проекты, что свидетельствовало об их готовности к долгосрочному планированию. Однако к началу марта сегмент столкнулся с беспрецедентными трудностями на фоне приостановки работы большинства зарубежных брендов. Поэтому первую половину года рынок находился в состоянии острой неопределенности, игроки оценивали ситуацию и пытались сформировать план действий и дальнейшего развития, что замедлило выход новых ритейлеров. Несмотря на то, что с апреля наблюдается частичный ребрендинг международных компаний, первые важные перемены в структуре сегмента произошли к концу лета, когда арендодатели и арендаторы стали переходить от ожидания к принятию конкретных решений.

Бренды, покинувшие страну

№ Бренд Страна Профиль 1 Prisma Финляндия Продукты 2 Hesburger Финляндия Общественное питание 3 Paulig Cafe & Store Финляндия Общественное питание 4 Jacquemus Франция Одежда и обувь 5 JYSK Дания Товары для дома 6 Watsons Китай Парфюмерия и косметика 7 Victoria’s Secret США Одежда и обувь/Нижнее белье 8 Coty Франция/США Парфюмерия и косметика 9 Sandro* Франция Одежда и обувь 10 Maje* Франция Одежда и обувь 11 Moncler Италия Одежда и обувь 12 Lush Великобритания Парфюмерия и косметика 13 Converse (Nike)* США Одежда и обувь 14 Lindt Швейцария Продукты 15 Triumph Германия Нижнее белье 16 H&M Group (H&M, H&M Home, COS, Weekday, Monki, & Other Stories, Arket) Швеция Одежда и обувь/Товары для дома 17 GAP* США Одежда и обувь 18 Nespresso (Nestle) Швейцария Продукты 19 Marks & Spencer* Великобритания Одежда и обувь 20 DIM Франция Нижнее белье 21 Hard Rock Cafe США Общественное питание 22 Ladurée Франция Продукты/Общественное питание 23 IKEA** Швеция Товары для дома

* Объявили о намерении уйти, магазины работают

** Объявили о намерении уйти, однако планируют вернуться на рынок

Источник: NF Group Research

Ранее на DK.RU: Zara прощается, но не уходит: ритейлер откроется в 2023 году

О дальнейших планах развития в России заявляли многие бренды, например китайский бренд одежды Li-Ning, который уже открыл свою первый магазин в Краснодаре. Некоторые казахстанские бренды — Marwin by Meloman, Kipri, Coffee Boom — также присматриваются к российскому рынку, как и белорусские Nelva, Milavitsa и Mark Formelle.

Марка Emka сейчас работает над расширением сети магазинов и к 2024 г. планирует утроить количество магазинов. Melon Fashion Group работает над расширением ассортимента и новыми линиями одежды и аксессуаров для увеличения площадей магазинов: ZARINA — 600–800 кв. м, Befree — до 2 500 кв. м, LOVE REPUBLIC — 500–700 кв. м, Sela — 700–900 кв. м.

По словам Евгении Хакбердиевой, в 2023 г. на российский рынок выйдет не меньше операторов, чем в 2022 г., так как продолжаются активные переговоры с турецкими брендами, ритейлеры из стран СНГ также проявляют интерес к российскому рынку.

Исходя из совокупности текущих факторов эксперты рассматривают два сценария развития сегмента торговой недвижимости — базовый и консервативный.

Согласно базовому сценарию, рынок торговой недвижимости продолжит свое развитие на уровне 2022 г., следовательно, преждевременно говорить о быстром восстановлении сегмента. Бутики российских дизайнеров могут постепенно занять позицию мини-якорей, а крупные локальных бренды начнут увеличивать площади магазинов за счет смены формата и диверсификации бизнеса, расширяя ассортимент. Также на рынок начнут заходить новые иностранные бренды, особенно турецкие, которые пребывали в переговорном процессе с 2022 г. В такой ситуации возможно снижение уровня вакантности, однако показатель не сократится до значений 2019–2022 гг., а будет снижаться плавно.

Консервативный сценарий предполагает, что уход международных брендов с рынка продолжится — как под давлением глобальных офисов, так и в связи с ухудшением экономической ситуации и со снижением объемов потребления. Новые игроки будут принимать решения сдержано, заходить на рынок со своими инвестициями с осторожностью, опасаясь рисков, связанных с различиями в локальной бизнес-структуре и с внешними факторами. Если же они все-таки решаться выйти на российский рынок, то большинство новых проектов будут экспериментальными: и по их результатам будет приниматься окончательное решение о дальнейшей экспансии или, наоборот, о сокращении точек продаж.

Напомним, на прошедшей неделе стало известно, что CDEK начал торговать продукцией Zara Home и H&M Home в России.