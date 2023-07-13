Екатеринбург вошел в список городов с наиболее активным загородным строительством

Спрос на строительные работы в этом году по сравнению с предыдущим вырос более чем на 50%, в том числе на кладочные работы — на 189%, а на газификацию — на 441%.

Екатеринбург вошел в список городов РФ с наиболее активными темпами строительства загородной недвижимости. Во II квартале 2023 г. спрос на строительные работы в уральской столице вырос на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.

С большой уверенностью можно прогнозировать, что в этом сезоне динамика роста рынка частного загородного строительства значительно превысит показатели прошлого сезона. Наравне с ростом сегмента строительства домов и коттеджей «под ключ», спрос растет и на отдельные строительные работы. Поэтапная стройка становится выгодным вариантом, — рассказала руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова (цитата по «Ъ-Урал»).

Она объяснила, что поэтапное строительство может быть выгодно в связи с тем, что владелец покупает стройматериалы и вкладывает деньги в проект постепенно. Это дает большую гибкость в планировании бюджета.

Самыми востребованными строительными работами в Екатеринбурге стали кладочные работы. Спрос на них вырос на 189%, услуги проектирования и подготовки смет прибавили 134%, газификация — 441%.

Напомним, что данная тенденция не первый раз озвучивается экспертами и аналитиками. Так, Сбер по итогам мая констатировал рекордный объем выданных ипотечных кредитов: за месяц банк предоставил клиентам 35,3 млрд руб.

Темпы ввода частного жилья в Свердловской области выросли на 20%. Эксперты считают, что покупателей на рынок ИЖС привлекли льготные ипотечные программы. С января по май 2023 г. в регионе было введено 785 тыс. кв.м. загородной недвижимости, за тот же период 2022 г. были сданы 661 тыс. кв.м. Сообщается и о росте спроса на рынке.

По итогам 2023 г. займы под ИЖС в стране могут достигнуть 200 млрд руб., в два раза превысив показатели 2022 г. и почти в восемь раз — цифры 2021 г.

Как пишет «РБК Екатеринбург», аналитики такой высокий спрос объясняют высоким ростом цен на жилье в городе. За 7-8 млн руб. можно приобрести как двухкомнатную квартиру в спальном районе города, так и просторный загородный дом с участком.

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