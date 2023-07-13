Налоговая будет автоматически списывать деньги со счетов россиян

В России вступил в силу проактивный порядок уплаты налогов. Теперь при положительном балансе кошелька в личном кабинете ФНС налоговая автоматически спишет налоги в день уплаты.

Федеральная налоговая служба будет автоматически списывать налоги с виртуальных кошельков россиян, стало известно Forbes. В ведомстве изданию рассказали, что новый механизм предусматривает проактивный порядок уплаты налогов.

Представитель Федеральной налоговой службы (ФНС) рассказал, что с 2023 г. идет реформа автоматизации уплаты налогов. Теперь все платежи аккумулируются на одном виртуальном кошельке — едином налоговом счете (ЕНС). Узнать о состоянии своего ЕНС можно в личном кабинете на сайте ФНС.

Когда подойдет срок списания налогов, ФНС спишет средства со счета. Если в кошельке отрицательное значение, значит есть задолженность перед бюджетом. Если счет положительный, значит, ФНС перечислила на него налоговый вычет. Эти деньги также могут автоматически списываться в счет уплаты текущих налогов. В ведомстве отмечают, что теперь налогоплательщики могут заранее положить определенную сумму на кошелек ФНС, чтобы в день списания налогов (например, имущественный налог физлиц списывают 1 декабря) средства автоматически списали.

Если раньше, получив уведомление в личном кабинете на сайте ФНС или заказным письмом, плательщик должен был сам переводить деньги через сайт или банк, то теперь налоговое списание произойдет автоматически. Таким образом, будет реализован «проактивный порядок» уплаты налогов. При этом бюджет получит только ту сумму, которую гражданин должен оплатить на основании налогового уведомления. Все, что выше этой суммы, продолжит храниться на виртуальном кошельке, — говорят в ФНС.

В налоговой отмечают, что положительный счет может уберечь плательщика от ответственности за несвоевременную уплату налогов:

Если средств на счете не хватает, чтобы полностью погасить обязательства по всем налогам, они будут погашаться частично. А при нескольких неисполненных обязанностях погашение осуществляется пропорционально, — уточнили в ФНС.

Напомним, что ЕНС ввели для предпринимателей в России с 1 января, теперь он распространяется и на физических лиц.

Как сообщал DK.RU, для каждой компании открыли единый налоговый счет (ЕНС), который пополняется с помощью Единого налогового платежа (ЕНП) до срока уплаты налогов. Поступившая сумма распределяется между обязательствами налогоплательщика автоматически. Новая система обязательна для всех предпринимателей. Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров называл внедрение единого налогового счета «правильной историей».