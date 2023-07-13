Госдума запретила самовыгул кошек и собак

За нарушение закона грозит штраф, сумму будут определять региональные власти. Животное на самовыгуле должно быть отловлено и помещено в пункты для размещения.

Госдума приняла закон о безнадзорных животных, который запрещает самовыгул собак и кошек, а также других домашних животных. Теперь документ направят на утверждение в Совет Федерации, после этого он попадет на подпись президенту РФ Владимиру Путину.

При выгуле домашних животных исключается возможность их свободного, неконтролируемого передвижения вне специальных мест, разрешенных органами местного самоуправления для их выгула, — говорится в сообщении пресс-службы Госдумы России.

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов объяснил, что за нарушение принятого закона россиянам грозит штраф, размер которого определят местные власти.

Предполагается, что животное на самовыгуле должно быть отловлено и помещено в пункты для размещения, где собаки и кошки будут находиться до тех пор, пока владелец не заберет их и не получит квитанцию об оплате штрафа.

Добавим, что в первом варианте закона предлагалось запретить самовыгул собак и кошек по проезжей части, в лифтах и дворах многоквартирных домов, а также на детских и спортивных площадках. Однако парламентарии решили внести изменения.

Также в законе говорится, что регионы сами будут решать, как обращаться с бездомными животными. В принятой версии закона сказано, что в случае отлова бездомных животных исключается его усыпление, а отношение к нему должно быть гуманное.

Ранее стало известно, что число доступных импортных лекарств для домашних животных может сократиться почти в семь раз — со 127 позиций до 19.