19 лекарств: это все, что останется от рынка импортных ветпрепаратов к 1 сентября

Число импортных лекарств для домашних животных сократится в семь раз уже 1 сентября. Исчезнут современные кардиологические и стоматологические препараты, антибактериальные спреи, вакцины и др.

Число доступных импортных лекарств для домашних животных может сократиться почти в семь раз — со 127 позиций до 19. Причиной сокращения ассортимента ветеринарных препаратов поставщики называют правила ввода в оборот лекарств, которые начнут действовать с 1 сентября. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на Ассоциацию ветеринарных фармпроизводителей (АВФАРМ, куда входят Boehringer Ingelheim, Zoentis, MSD Animal Health, Elanco).

Для ввода в оборот ветеринарных препаратов с 1 сентября потребуется предоставить в Россельхознадзор документ о качестве с подтверждением соответствия требованиям GMP. Ввод вакцин возможен только по результатам испытаний в аккредитованной лаборатории. По даннным ВФАРМ, сейчас в списке лекарств, соответствующих новым требованиям, нет кардиологических и стоматологических препаратов, антибактериальных спреев, вакцин, почти отсутствуют оригинальные лекарства, разработанные за предыдущие три-семь лет.

Ранее инспекции GMP проводились для регистрации новых лекарств на российском рынке, теперь процедура будет обязательна для ранее поставлявших компаний. Членам АВФАРМ в большинстве случаев отказывают в сертификации.

В Россельхознадзоре сказали, что ассоциация «лоббирует изменения законодательства в угоду своим интересам». Рынок российских препаратов активно развивается, и для локальных компаний предусмотрена ускоренная процедура регистрации препаратов, добавили в Россельхознадзоре. В Министерстве сельского хозяйства уточнили, что из всех зарегистрированных препаратов для домашних животных на импорт приходится «только 27%».

По данным директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, за январь-май в Россию ввезли 8,2 млн упаковок препаратов для домашних животных на 3,9 млрд руб. Год к году показатели выросли на 4,8% в упаковках и на 13,5% в деньгах. Число поставщиков сократилось с 35 до 22 компаний, а количество поставляемых торговых марок — до 88 штук, уточнил Беспалов.

Эксперт оценил реальную долю импорта на рынке препаратов для лечения домашних животных в 50% в натуральном выражении. Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев полагает, что изменения уравняют правила работы для западных и российских производителей, которых также обязали получать сертификаты GMP. Выбывшие позиции постепенно заменят аналоги производителей из России и «дружественных стран».

Президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа сказал, что быстрого замещения импорта в отрасли, которую 30 лет занимали зарубежные компании, ждать не стоит. В реестре лекарств для ветеринарного применения и так мало препаратов для домашних животных.

27 июня, директор по развитию компании RNC Pharma Николая Беспалова сообщил о сокращении за год числа компаний, которые поставляют препараты для домашних животных, почти на 30%. Минсельхоз не получал информации об уходе с российского рынка зарубежных производителей. При этом в Совете Федерации предлагают ввести повышенные пошлины до 35% на импорт ветпрепаратов, рассказывал DK.RU. Отечественных аналогов некоторым препаратам нет, а цены за одну упаковку таблеток взлетели на маркетплейсах в 3-4 раза за год.