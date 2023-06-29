«Мы не запрещали». Минсельхоз прокомментировал факт исчезновения импортных ветпрепаратов

Минсельхоз не получал информации об уходе с российского рынка зарубежных производителей. При этом в Совете Федерации предлагают ввести повышенные пошлины до 35% на импорт ветпрепаратов.

Информация об уходе с рынка зарубежных производителей лекарственных средств для ветеринарного применения в Минсельхоз России не поступала, сообщили Известия со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минсельхозе отметили, что в России существует 100 отечественных производителей лекарственных средств для ветеринарного применения. Зарегистрировано 2219 лекарственных препаратов для ветприменения, из них отечественного производства — 1344 (60%). Кроме того, в РФ широко представлены производимые в дружественных странах препараты.

Запрет на ввоз препаратов иностранного производства на территорию Российской Федерации Россельхознадзором не вводился. Зарубежные компании уже ввезли за первый квартал 2023 г. в Россию 5,2 млрд доз вакцин для всех видов животных, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — резюмировали в министерстве.

Во вторник, 27 июня, директор по развитию компании RNC Pharma Николая Беспалова сообщил о сокращении за год числа компаний, которые поставляют препараты для домашних животных, почти на 30%. Ветеринарные врачи и заводчики жалуются на нехватку наркоза для собак, импортных вакцин, которые практически исчезли с рынка (Nobivak, Eurikan), средств обработки от глистов (Паракур) и обезболивающих, а также эффективных капель и таблеток для защиты питомцев от клещей и дефляриоза, таких как Бравекто, Симпарика, Нексгард спектра. Отечественных аналогов этим препаратам нет, а цены за одну упаковку таблеток взлетели на маркетплейсах в 3-4 раза за год (до 8000 руб. за упаковку таблеток, действующих три месяца).

В ответ на это Совфед предложил ограничить ввоз импортных ветпрепаратов, лекарств от производителей из недружественных стран. 2 июня стало известно, что в Совете Федерации предлагают ввести повышенные пошлины на 35% для импорта ветпрепаратов. Это будет способствовать росту отечественного производства, полагают авторы инициативы. Они также уточняют, что мера целесообразна при «наличии достаточных объемов отечественного производства их аналогов».

Фармацевтический завод Уралбиофарм попросил чиновников поднять цены на лекарства, рассказывал DK.RU. Половину объема производства Уралбиофарма составляют жизненно важные лекарственные препараты (ЖНВЛП). Цены на них устанавливает государство, и, в большинстве своем, они ниже себестоимости. Из-за этого приходится отказываться от производства лекарств — так, например, в 2022 г. Уралбиофарм перестал выпускать парацетамол из-за того, что сырье для выпуска препарата подорожало в два раза.