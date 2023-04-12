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Фармацевтический завод Малика Гайсина попросил чиновников поднять цены на лекарства

Фармацевтический завод Малика Гайсина попросил чиновников поднять цены на лекарства
Иллюстрация: https://ubf.ru

Еще одна проблема, по словам главного технолога Уралбиофарма — невозможность закупа субстанций из Европы. Новых поставщиков необходимо вносить в нормативные документы — это может занять два года.

#ЦЕНЫ#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

Половину объема производства предприятия Уралбиофарм, принадлежащего предпринимателю Малику Гайсину, составляют жизненно важные лекарственные препараты (ЖНВЛП). Цены на них устанавливает государство, и, в большинстве своем, они ниже себестоимости. Из-за этого заводу приходится отказываться от производства лекарств — так, например, в 2022 г. Уралбиофарм перестал выпускать парацетамол из-за того, что сырье для выпуска препарата подорожало в два раза.

Об этом чиновникам из региональных министерств здравоохранения, инвестиций и развития промышленности и науки рассказала главный технолог Уралбиофарма Марина Чижова, пишет 66.ru. Она добавила: для того, чтобы ее предприятие могло продолжить выпуск ЖНВЛП, цены на эти медикаменты необходимо повышать хотя бы раз в год на размер инфляции.

Представитель фармзавода также рассказала еще об одной серьезной проблеме. В настоящий момент отечественным производителям стали менее доступны субстанции из Европы, поэтому вместо них приходится покупать сырье из Индии, Китая, Ирана. Новых поставщиков необходимо вносить в нормативные документы, что требует времени (около двух лет) и серьезных вложений (около 490 тыс. руб.) — пока идут бюрократические процедуры, производство приходится останавливать.

В настоящий момент руководство Уралбиофарма рассчитывает получить офсетные контракты на выпуск импортозамещающих дженериков, благодаря которым предприятие получит гарантированный сбыт продукции на длительный срок.

Ранее DK.RU писал, что в марте появились подробности по громкому делу, которое было возбуждено в отношении Малика Гайсина, как гендиректора другого предприятия — завода «Исеть» в Каменске-Уральском. Заявление написали представители компании «Ростех». По версии следствия, Малик Гайсин использовал вверенные ему денежные средства 333 млн руб. нецелевым образом, выдавая за счет них займы «для обогащения подконтрольных ему организаций» — это причинило имущественный ущерб заводу «Исеть», а следовательно — корпорации «Ростех» и РФ.

Бизнесмена отправили под домашний арест. Он пытался обжаловать решение суда, ссылаясь, в том числе, на проблемы со здоровьем, но областной суд оставил меру пресечения без изменения. Следующее заседание по делу назначено на 26 апреля — предприниматель попытается оспорить свое отстранение от должности гендиректора завода «Исеть».

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Автор: Елизавета Порошина
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