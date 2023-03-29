«Мы считаем, что это рейдерская атака». Адвокат высказалась о деле Малика Гайсина

Защита гендиректора завода «Исеть» объяснила, что обвинение не связано с объемами выполнения гособоронзаказа. А делом уже заинтересовался бизнес-омбудсмен Борис Титов.

В СМИ появились подробности по громкому делу, которое было возбуждено в отношении известного уральского бизнесмена, гендиректора завода «Исеть» в Каменске-Уральском Малика Гайсина. Заявление написали представители компании «Ростех». По версии следствия, Малик Гайсин использовал вверенные ему денежные средства 333 млн руб. нецелевым образом, выдавая за счет них займы «для обогащения подконтрольных ему организаций» — это причинило имущественный ущерб заводу «Исеть», а следовательно — корпорации «Ростех» и РФ.

Как рассказала Е1.RU адвокат бизнесмена Анастасия Пахтусова, сначала его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), затем обвинение переквалифицировали по более тяжелой статье — о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Защита предоставила следствию документы о том, что все займы были погашены.

Причин думать, что эти займы были невозвратными, не было и нет. Практика извлечения прибыли через займы и получение процентов — рядовая деятельность коммерческого предприятия. Завод в своей деятельности оперирует миллиардными суммами. Миллионы, отданные под займы, были весьма незначительной частью его активов и никак не могли негативно повлиять на его деятельность, — цитируют журналисты Анастасию Пахтусову.

По словам адвоката, завод «Исеть» не срывал выполнение гособоронзаказа. Были небольшие задержки, но они обусловлены резким увеличением объема производства после начала спецоперации на Украине — по некоторым позициям за год он увеличился в разы:

Мы считаем, что происходит спланированная рейдерская атака на завод «Исеть» и лично на Малика Гайсина. Под благовидным предлогом идет сильнейшее давление на моего подзащитного и запугивание с целью отобрать у него акции завода и другое имущество. Данной ситуацией уже заинтересовался уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Существует реальная опасность доведения успешного завода до банкротства, убыточности и развала.

Ранее DK.RU писал, что в рамках расследования дела Малику Гайсину выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Вчера стало известно, что движимое и недвижимое имущество бизнесмена решили изъять в пользу государства. Соответствующий иск направил в суд заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев. По решению Ленинского районного суда государству также отойдет имущество компаний «Вагран», «Корона Тэхет» и «Актай-М», связанных с предпринимателем.