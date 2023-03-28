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Имущество бизнесмена Малика Гайсина изъяли в пользу государства

Имущество бизнесмена Малика Гайсина изъяли в пользу государства
Иллюстрация: ru.freepik.com

Соответствующее решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга. Государству также отошло имущество компаний, «Вагран», «Корона Тэхет» и «Актай-М», связанных с предпринимателем.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Иск об изъятии движимого и недвижимого имущества уральского бизнесмена «в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», направил в суд заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев.

Малик Гайсин проходит обвиняемым по делу о срыве гособоронзаказа. Завод «Исеть» в Каменске-Уральском, которым он руководит, производит электрические соединители для оборонных предприятий и космической промышленности по заказу «Ростеха». Предпринимателю грозит до четырех лет лишения свободы.

Кроме того, Гайсин проходит фигурантом по гражданскому делу.

16 марта Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил предпринимателя под домашний арест на 1 месяц 28 дней (до 13 мая). Адвокаты Малика Гайсина пытаются обжаловать решение о выборе меры пресечения в Свердловском областном суде.

Напомним, что зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время визита на «Уралвагонзавод» напомнил всем соисполнителям госзаказа об ответственности, вплоть до уголовной. 

Ранее DK.RU сообщил, что в офис екатеринбургского бизнесмена Сергея Шмотьева, главы компании «ФОРЭС»нагрянули силовики из Москвы. Адвокат Михаил Зельдин, присутствовавший на обыске в офисе «Форэс», сообщил, что визит силовиков связан с жалобой компании «Роснефть»: якобы «Форэс» продал ей товар по завышенной цене.

Автор: Виктория Говорковская
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