В Новоуральске на комбинате, работающем с ураном, взорвался баллон

В пресс-службе Уральского электрохимического комбината происшествие подтвердили. По официальным данным, опасности для работников комбината и жителей нет, радиационный фон в норме.

В Новоуральске на предприятии «Росатома» разгерметизировался баллон с обедненным гексафторидом урана. Информацию о ЧП подтвердили на предприятии:

14 июля в 09:13 в цехе 53 УЭХК произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 м³. Один пострадавший. Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка, — сообщили в пресс-службе Уральского электрохимического комбината (УЭХК).

Работников цеха, где взорвался баллон с опасным химическим веществом, эвакуировали, в помещении проводят обработку. На предприятии подчеркивают, что активность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. 66.RU пишет, что, по неофициальным данным (telegram-канал «Не для протокола»), один человек погиб, несколько пострадали.

В УЭХК заявляют, что радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме и опасности для работников комбината и жителей Новоуральска нет. Между тем в городских пабликах людей призывают не выходить на улицу и не открывать окна.

Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев обратился к людям с просьбой не паниковать:

Обращаюсь к новоуральцам с просьбой не поддаваться панике, не распространять сообщения через мессенджеры. Берегите близких, объясните знакомым и родным, что опасности нет. Ситуация находится под контролем.

СПРАВКА АО «УЭХК» — входящее в «Росатом» крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, поставляемого для атомных электростанций и других ядерных энергетических установок. Сейчас в технологических корпусах УЭХК сосредоточено 48% мощностей России и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО «УЭХК» поставляется на экспорт.

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