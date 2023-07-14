В Новоуральске на комбинате, работающем с ураном, взорвался баллон
В пресс-службе Уральского электрохимического комбината происшествие подтвердили. По официальным данным, опасности для работников комбината и жителей нет, радиационный фон в норме.
В Новоуральске на предприятии «Росатома» разгерметизировался баллон с обедненным гексафторидом урана. Информацию о ЧП подтвердили на предприятии:
14 июля в 09:13 в цехе 53 УЭХК произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 м³. Один пострадавший. Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка, — сообщили в пресс-службе Уральского электрохимического комбината (УЭХК).
Работников цеха, где взорвался баллон с опасным химическим веществом, эвакуировали, в помещении проводят обработку. На предприятии подчеркивают, что активность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. 66.RU пишет, что, по неофициальным данным (telegram-канал «Не для протокола»), один человек погиб, несколько пострадали.
В УЭХК заявляют, что радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме и опасности для работников комбината и жителей Новоуральска нет. Между тем в городских пабликах людей призывают не выходить на улицу и не открывать окна.
Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев обратился к людям с просьбой не паниковать:
Обращаюсь к новоуральцам с просьбой не поддаваться панике, не распространять сообщения через мессенджеры. Берегите близких, объясните знакомым и родным, что опасности нет. Ситуация находится под контролем.
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