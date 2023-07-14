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Екатеринбург занял восьмое место среди городов, в которые готовы ехать ради работы

Екатеринбург занял восьмое место среди городов, в которые готовы ехать ради работы
Автор фото: Сергей Васьков. Иллюстрация: DK.RU

Менять город ради выгодного рабочего предложения готовы около 40% россиян, показал опрос. С самым большим желанием люди отправились бы в Санкт-Петербург, Москву, Сочи и Краснодар.

#РЕЙТИНГИ#НОВОСТИ

Екатеринбург занял восьмое место в списке городов России, наиболее привлекательных для переезда ради трудоустройства. Соответствующий опрос провели сервисы «Работу.ру» и «Подработка».

На вопросы ответили 3200 человек из разных регионов страны. Согласно результатам опроса, переехать в другой город рад работы готовы 40% россиян, среди них 56% мужчин и 44% женщин. Список городов, в которые сограждане готовы отправиться ради интересного предложения по работе и зарплате, выглядит так:

  • Санкт-Петербург (39%),
  • Москва (30%),
  • Сочи – 20%,
  • Краснодар – 20%,
  • Казань – 17%,
  • Владивосток – 15%,
  • Нижний Новгород – 13%,
  • Екатеринбург – 12%,
  • Новосибирск – 10%,
  • Ростов-на-Дону – 10%.

Еще 14% опрошенных сказали, что переехали бы в случае нужды, но пока такой необходимости нет. 7% респондентов уже переезжали в другие города для трудоустройства. Категорически против смены жительства, не готовы к переезду при любых обстоятельствах, — 39% принявших участие в исследовании.

Ранее DK.RU писал, что более 5 млн россиян живут за счет интернет-агрегаторов. Наиболее распространенные примеры платформенной занятости — агрегаторы такси и курьерской работы (в частности, доставка продуктов и готовой еды), сайты объявлений о предоставлении разных бытовых услуг (строительные и ремонтные работы, ремонт машин, массаж и косметические услуги, уход за больными и престарелыми, уборка помещений, присмотр за детьми), услуг в сферах копирайтинга и переводов, репетиторства, IT-технологий («Яндекс.Такси», «Авито», «Профи» и др.). К ней частично относятся и работающие на такие сервисы онлайн-торговли, как Wildberries, Ozon или «СберМаркет».

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Автор: Александра Клименко
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