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«Платформенная занятость»: более 5 млн россиян живут за счет интернет-агрегаторов

«Платформенная занятость»: более 5 млн россиян живут за счет интернет-агрегаторов
Иллюстрация: eburg.veved.ru

За минувший год число тех, кто зарабатывает, продавая услуги через платформы для поиска заказов, агрегаторы такси, курьерские службы и сайты объявлений, выросло в 1,5 раза.

#НОВОСТИ

Число тех, кто называет платформенную занятость своей основной работой, составило по итогам первого квартала текущего года 4,96 млн человек, сообщает РБК. Еще 198 тыс. человек ответили, что используют платформенную занятость для дополнительного заработка.

Под платформенной понимают такую форму занятости, когда компании или частные специалисты используют интернет-платформы для поиска клиентов среди других компаний и отдельных заказчиков. Наиболее распространенные примеры платформенной занятости — агрегаторы такси и курьерской работы (в частности, доставка продуктов и готовой еды), сайты объявлений о предоставлении разных бытовых услуг (строительные и ремонтные работы, ремонт машин, массаж и косметические услуги, уход за больными и престарелыми, уборка помещений, присмотр за детьми), услуг в сферах копирайтинга и переводов, репетиторства, IT-технологий («Яндекс.Такси», «Авито», «Профи» и др.). К ней частично относятся и работающие на такие сервисы онлайн-торговли, как Wildberries, Ozon или «СберМаркет».

В первом квартале 2022 г. число платформенно занятых составляло, по данным Росстата, 3,47 млн человек. Таким образом, за год их число выросло в 1,5 раза. По итогам прошлого года количество платформенно занятых оценивалось на уровне 3,5 млн человек.

В мае на Петербургском международном юридическом форуме замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская говорила, что порядка 1,7 млн человек считают основной и единственной работой выполнение заказов через цифровые платформы. Еще примерно столько же используют платформенную занятость в качестве регулярных приработков, а для 12 млн человек платформенная занятость считается эпизодической.

Росстат с прошлого года собирает информацию о платформенной занятости в рамках исследования рабочей силы. С этого года Росстат стал выделять две категории платформенно занятых: те, для кого подобная занятость служит основным источником заработка, и те, кто использует ее для подработки. Среди платформенно занятых больше мужчин, чем женщин. Среди тех, кто сообщил, что работа через платформы служит для них основной, были 55% мужчин и 45% женщин, а среди тех, для кого такой способ занятости лишь подработка, — 63% мужчин и 37% женщин. В первом квартале прошлого года гендерное соотношение было примерно таким же, с перевесом на стороне мужчин (55%).

Цены на такси в Москве увеличились на 15%, а по всей России — на 11%, рассказал DK.RU. Дефицит мужских кадров, влияющий на цену услуг, по словам экспертов, усилился и из-за частичной мобилизации. 

Автор: Андрей Широков
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