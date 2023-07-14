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«Металлурги — это настоящие герои труда»

Д.А. Пумпянский
Д.А. Пумпянский. Иллюстрация: СОСПП

С предстоящим днем металлурга всех, имеющих отношение к профессии, поздравил президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

#СОСПП#НОВОСТИ

Уважаемые коллеги!

От имени Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей поздравляю с Днем металлурга!

Металлурги — это настоящие герои труда, люди, способные справляться с любыми трудностями и выполнять сложнейшие задачи. Их работа требует высочайшей квалификации и выдающихся человеческих качеств.

Металлургический комплекс является одной из ключевых отраслей национальной экономики, его продукция используется во многих сферах: от строительства и машиностроения до энергетики и авиации. Работа предприятий металлургии имеет и высокое социальное значение: создаются рабочие места, обеспечивается благосостояние регионов и поддерживаются программы, направленные на создание комфортных условий жизни россиян.

Вне всякого сомнения, опираясь на глубокие знания и опыт, металлурги будут и дальше стремиться к новым производственным достижениям на благо нашей страны.

Желаю всем работникам отрасли процветания, успехов в труде, стабильности и крепкого здоровья, а предприятиям — надежных партнеров и новых достижений!

Президент СОСПП Д. А. Пумпянский

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Автор: Александра Клименко
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