ЦБ поддерживает открытие филиалов иностранных банков в РФ

Зарубежные банки смогут выступить одним из каналов проведения расчетов в условиях санкций. Филиалы иностранных кредитных организаций смогут работать только с юрлицами.

Центробанк поддерживает законопроект Минфина об открытии филиалов иностранных банков в России, об этом «Известиям» рассказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

В июне Минфин разработал законопроект, согласно которому иностранные дружественные банки смогут открывать филиалы на территории РФ.

Кредитные организации смогут вести счета юрлиц, осуществлять переводы, в том числе по поручению банков-корреспондентов, покупать и продавать наличную и безналичную иностранную валюту. При этом филиалам банка будет запрещено работать с физлицами, открывать депозиты и привлекать средства на вклады. Владимир Чистюхин отметил:

Предполагается, что такие филиалы будут сосредоточены на функции расчетов, и это станет удобной формой для зарубежных партнеров осуществлять банковские операции, — говорит он.

Российские банки традиционно выступают против прихода иностранных конкурентов, однако сейчас ситуация изменилась. Как пишут «Известия», филиалы зарубежных банков смогут выступить одним из каналов проведения расчетов в условиях санкций.

Скорее всего, возможностью открыть свои филиалы в России воспользуются банки из Белоруссии, Грузии и Армении.

Главными целями их работы в РФ станут проведение расчетов в нацвалютах по внешнеторговым сделкам и привлечение инвестиций в российскую экономику из дружественных государств, — говорят эксперты.

Отметим, что российские банки также заинтересованы в открытии своих филиалов в других странах, особенно в Китае, торговый оборот с которым растет. Как сообщал DK.RU, о планах открыть филиал в Китае говорил, например, Альфа-банк.