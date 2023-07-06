Есть запрос от клиентов. Альфа-банк планирует выход на рынок Китая

Банки потянулись в КНР из-за значительного роста платежей в юанях. Сейчас в Китае работает только один российский банк — это ВТБ, также открытие филиала запланировал Сбер.

Крупнейший частный банк России Альфа-банк запланировал открыть в Китае филиал или представительство, пишут «Ведомости». Председатель совета директоров банка Олег Сысуев рассказал, что с января по май 2023 г. платежи в национальных валютах России и КНР «значительно» выросли, кроме того, юань считается самой перспективной из валют «дружественных» стран:

Окончательное решение по форме присутствия в стране будет принято через три месяца. Китай — это своеобразный рынок со своеобразным регулятором и конкуренцией, там другая ментальность.

Распространение инфраструктуры банка на рынок Китая — запрос от клиентов, говорит Олег Сысоев, и добавляет, что в первую очередь менеджмент будет ориентироваться на запросы клиентов: какие операции и в каком объеме им необходимы. Исходя из этого будет принято решение о форме работы в этой стране.

Инвестиции в проект Олег Сысоев не раскрыл, но отметил, что разница в открытии филиала или представительства значительна:

Все упирается в разницу стоимости решения, которая для нас существенна, — сказал банкир.

Напомним, в Альфа-банке с сентября 2022 г. физлицам можно совершать денежные переводы в Китай в юанях.

Добавим, что сейчас на рынке Китая работает единственный российский банк с лицензией, выданной КНР, — это ВТБ. Офисы банка работают в Поднебесной с 2008 г., они находятся в Гонконге и Шанхае.

Также представительство в Китае есть у Сбербанка. Первый зампред Сбера Александр Ведяхин ранее отмечал, что открытие филиала в Китае занимает порядка 1,5-2 лет. Сбер планирует получить лицензию в КНР и запустить филиал уже в конце 2023 г.

Как сообщал DK.RU, в начале 2023 г. поставки китайских товаров в Россию увеличились почти на 25% к тому же периоду 2022 г. (товарооборот с Россией — на 26%).

С начала 2023 г. Минфин возобновил через юань операции на валютном рынке, соответствующие объемам недополученных/дополнительных нефтегазовых доходов бюджета. Доля юаня в международных расчетах России будет и далее расти, рассказывал DK.RU, потому что юань — это не только валюта для российско-китайских расчетов, но и для расчетов России с другими странами.