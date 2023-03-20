Слоты на визы в Китай разобрали за два дня
После возобновления работы визовых центров Китая слоты на подачу документов до конца мая разобрали за двое суток. Чаще за визами обращаются из строительного, добывающего, обрабатывающего секторов.
В Москве и Петербурге за два дня закончились все доступные на ближайшее время слоты на подачу документов для получения визы в Китай, пишет РБК со ссылкой на замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлию Отвагину и главу корпоративного отдела «Визахода» Марину Широкову. После возобновления работы визовых центров Китая в России дни на подачу документов для получения визы за одни выходные разобрали до конца мая.
Самый большой спрос наблюдается на деловые визы. Так, многие российские компании стремятся принять участие в Кантонской ярмарке, которая пройдет в Гуанчжоу с 15 апреля по 5 мая. Помимо этого после переориентирования на китайский рынок на фоне санкций Запада российским компаниям необходимо регулярно проводить переговоры с партнерами. Как отмечает глава отдела визовой поддержки «Аэроклуба» Алина Проценко, за бизнес-визами чаще всего обращаются из FMCG-индустрии, строительного, добывающего, обрабатывающего секторов.
Сегодня в Москву впервые с 2019 г. прилетел в Москву Си Цзиньпин. Визит китайского лидера продлится до 22 марта. Как сообщал Кремль, на переговорах с президентом Владимиром Путиным будут обсуждаться актуальные вопросы дальнейшего «всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем». Кроме того, запланировано подписание совместных документов.
С начала 2023 г. Минфин возобновил через юань операции на валютном рынке, соответствующие объемам недополученных/дополнительных нефтегазовых доходов бюджета. Доля юаня в международных расчетах России будет и далее расти, потому что юань — это не только валюта для российско-китайских расчетов, но и для расчетов России с другими странами.
Отношения России и Китая, согласно официальным формулировкам, — это всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие, вступающие в новую эпоху. Они, как постоянно подчеркивают лидеры двух стран, развиваются на принципах равноправия, учета интересов друг друга, свободы от политической и идеологической конъюнктуры.
Если исходить из того, что общий импорт товаров в Россию из всех стран составил в 2022 г. $259 млрд (как следует из недавно опубликованных данных ФТС России), среднегодовая доля Китая в российском импорте достигла примерно 30%. Для Китая, экспортера номер один в мире с 2009 г. (совокупный объем экспорта в 2022 г. — $3,6 трлн), торговля с Россией обладает куда меньшим количественным значением: по итогам 2022 г. на долю России приходится около 2% всех китайских поставок за рубеж и 3% совокупного товарооборота Китая со всеми странами.
В январе-феврале поставки китайских товаров в Россию увеличились почти на 25% к тому же периоду 2022 г. (товарооборот с Россией — на 26%), следует из данных Главного таможенного управления КНР. Товарооборот Китая с Россией в начале 2023 г. растет в ущерб его товарообороту с США, который снизился более чем на 17%, замечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Снятие Китаем ковидных ограничений для российской экономики «может означать активизацию взаимной торговли, появление новых возможностей для экспорта-импорта».
С 15 марта в Китай можно будет въехать по еще не истекшим туристическим визам, выданным до 28 марта 2020 г, рссказывал DK.RU. С этой же даты возобновится выдача всех типов виз для иностранных граждан, которая была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции.