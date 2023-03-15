Впервые за три года Китай откроет границы для туристов из России

Но есть некоторые нюансы. Китай пересмотрел политику выдачи обычных туристических и приграничных виз, а также впервые с начала пандемии COVID-19 отменил ПЦР-тестирование для приезжающих.

С 15 марта в Китай можно будет въехать по еще не истекшим туристическим визам, выданным до 28 марта 2020 г. С этой же даты возобновляется выдача всех типов виз для иностранных граждан, которая была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции, говорится в сообщении консульского департамента МИД КНР. Помимо этого, учреждения, занимающиеся выдачей виз в приграничных районах, возобновят рассмотрение и выдачу всех видов приграничных виз.

В консульстве сообщили, что будет возобновлена политика безвизового въезда на остров Хайнань и в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров, а также безвизовый въезд в южную провинцию Гуандун для въезжающих из Гонконга и Макао групп иностранцев, а также безвиз для туристических групп из стран АСЕАН в город Гуйлинь в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Согласно опубликованным данным на сайте Государственного управления КНР по делам миграции, действовавшие до пандемии правила предусматривали, что группы иностранных граждан, въезжающие из Гонконга и Макао в регион дельты Жемчужной реки и город Шаньтоу провинции Гуандун, могут воспользоваться безвизовым режимом и находиться в указанных районах в течение 144 часов с даты въезда в КНР. При этом граждане 59 стран, включая РФ, направляющиеся на остров Хайнань с целью туризма, могут въехать в КНР в безвизовом режиме через открытые для въезда КПП провинции Хайнань, срок пребывания на острове не может превышать 30 дней.

Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны и начать политику смягчения противоэпидемиологических мер. С 8 января Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.

С 6 февраля в тестовом режиме Китай возобновил организацию выездных групповых туров и предоставление услуг авиабилеты + отель для граждан Китая. На первом этапе групповые туры разрешено продавать в 20 стран, включая Россию. С 15 марта в список будут добавлены еще 40 стран, включая Францию, Испанию, Грецию, Италию, Армению, Казахстан, Узбекистан.

Этой осенью Китай стал одним из популярнейших направлений, куда россияне пытались выехать на собственном авто, рассказывал DK.RU. В 2022 г. граждане оформили в ГИБДД почти 180 тыс. международных водительских удостоверений для управления транспортными средствами за рубежом, — в два раза больше, чем годом ранее. Больше ездят туда, куда обычно летали самолетом, по причине резкого скачка цен на авиабилеты.