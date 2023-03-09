Все больше людей пытается выехать из России на собственном авто

По последним данным ГИБДД, в 2022 г. россияне получали в два раза больше международных водительских удостоверений, чем годом ранее. При этом высокие цены на автомобили отпугивают клиентов автошкол.

В 2022 г. граждане оформили в ГИБДД почти 180 тыс. международных водительских удостоверений для управления транспортными средствами за рубежом, — в два раза больше, чем годом ранее, пишет Коммерсантъ. Двукратное увеличение количества выданных МВУ объясняется несколькими причинами, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Во-первых, это массовая миграция граждан за границу в связи с проведением специальной военной операции (по этой же причине в ряде регионов в прошлом году много автомобилей было снято с учета):

Гораздо больше людей в последнее время стали ездить в страны Центральной Азии, Монголию, Китай на своих машинах. Больше ездят туда, куда обычно летали самолетом, по причине в том числе подорожания авиабилетов. Для этого нужны МВУ.

В общей сложности по итогам экзаменов ГИБДД водительские права в 2022 г. получили 1,35 млн граждан (–12% к 2021 г.). Из них категорию B открыли 1,1 млн (–8,3%), категорию А — 59,5 тыс. (–3,2%), категорию С — 120 тыс. (+2%), категорию D — 32,6 тыс. (+4%). На 62% выросло число впервые получивших права водителей трамваев, на 21% — водителей троллейбусов. Отметим, аварийность по вине начинающих водителей (со стажем управления до двух лет) сократилась на 5,1%, до 7,7 тыс. ДТП. Количество погибших в таких авариях за год уменьшилось на 11,8%, пострадавших —- на 4,4%. В числе регионов, где число ДТП с начинающими водителями выросло,— Магаданская, Костромская, Ивановская, Псковская области, Карелия, Дагестан, Бурятия.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева подчеркивает, что количество граждан, сдававших на права после первоначального обучения в автошколе (то есть те, у кого прав раньше не было), за год сократилось незначительно — менее чем на 7%, до 1,1 млн человек.

Это значит, что потребность и спрос на обучение вождению у населения сохраняются, несмотря на все обстоятельства, — отмечает эксперт. — Рынок образовательных организаций тоже не упал: количество автошкол, судя по статистике ГИБДД, за год выросло с 7 тыс. до 7,5 тыс.

«Учиться в последнее время все-таки приходят реже, — делится наблюдениями глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева. — Многолетняя практика показывает прямую связь между набором в автошколы и продажами новых автомобилей. Количество новых учеников сократилось примерно на столько же, особенно начиная с сентября и особенно — среди молодых, в возрасте до 30 лет, составляющих основную массу потенциальных клиентов автошкол. Многие уехали из России или передумали пока учиться».

Как ранее рассказывал DK.RU, российский авторынок был признан самым дорогим в мире. Результатом массового исхода брендов стало глобальное изменение структуры самого рынка: как и в девяностых, отныне дилер берет на себя функцию представительства, сам диктует как ценовую, так и гарантийную политику, сам выбирает поставщиков запчастей и расходников. Продавцы не скрывают: современный российский авторынок — самый дорогой в мире. Нигде на планете не платят за право обладания транспортным средством больше, чем в России.

Число удостоверений, выданных взамен утраченных или прекративших действие из-за истечения срока, сократилось на 41% — до 2,5 млн. В апреле 2022 г. премьер Михаил Мишустин, напомним, постановлением правительства продлил все водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 г. до 31 декабря 2023 г., автоматически на три года. Данное решение коснулось в общей сложности около 5 млн документов, сообщали в Белом доме.