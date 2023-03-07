Российский авторынок признали самым дорогим в мире

Результатом массового исхода брендов стало глобальное изменение структуры рынка. Конференция автомобильного бизнеса ForAuto−23 раскрыла подробности новой схемы продаж машин и ценообразования−2023.

Прошедшая в Москве конференция автомобильного бизнеса ForAuto−23 обрисовала конкретные контуры, по которым российский рынок будет жить в ближайший год, пишет Автовзгляд. Результатом массового исхода брендов стало глобальное изменение структуры самого рынка: как и в девяностых, отныне дилер берет на себя функцию представительства, сам диктует как ценовую, так и гарантийную политику, сам выбирает поставщиков запчастей и расходников.

Участники конференции отметили, что сейчас спрос и предложение достигли паритета, подровнялись, но изменений в рейтинге жадности ожидать не стоит: автоторговцам выгодно поддерживать дефицит, чтобы цена на их товар оставалась стабильно высокой, а покупатель не артачился и не требовал скидок.

Оставшиеся в стране представительства иностранных автобрендов — китайские в большинстве своем — не скрывают торжества: невероятная и неожиданная магия политики «сдула» с огромного рынка всех конкурентов, позволив добиться многолетних плановых показателей за несколько месяцев. Радовались в этот вечер не только официальные дистрибьюторы, но и их коллеги из российских дилерских центров: ярмо официальных автопроизводителей спало, отныне не нужно демонстрировать показатели и придерживаться спущенной свыше ценовой политики. За сколько хочу — за столько и продаю. В страшном сне не привидится LADA Vesta за 2,7 млн руб, а в российском ДЦ — пожалуйста.

В результате привычный уровень обслуживания и ремонта можно получить только у китайских брендов, а вся четырехколесная классика переходит в «серую зону». Машины и запчасти по серому импорту у дилеров тоже есть. Только вот стоимость — запредельная. Продавцы не скрывают: современный российский авторынок — самый дорогой в мире. Нигде на планете не платят за право обладания транспортным средством больше, чем в России. Продавцам больше не надо продавать много автомобилей — выгоднее получать предельную выгоду на каждом. Они их не производят, гнаться за количеством не имеет смысла.

Президент российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что компания выпустит около 100 тыс. автомобилей Lada Vesta NG до конца 2023 года, рассказывал DK.RU. Стартовая стоимость автомобиля будет находиться на уровне 1 600 000 руб.