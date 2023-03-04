«АвтоВАЗ» возвращает Lada Vesta на механике. Но продавать не спешит

Компания планирует выпустить более 100 тыс. автомобилей по цене от полутора миллионов еще до конца года, но прежде чем выпустить авто на рынок, дилеры накопят автомобили.

Президент российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что компания выпустит около 100 тыс. автомобилей Lada Vesta NG до конца 2023 года. Но, прежде чем выпустить авто на рынок, дилеры накопят автомобили у себя на складах. «Несмотря на то что они начнут сходить с конвейера, надо, чтобы у каждого дилера был определенный запас. Для этого требуется — это мировая практика запуска всех заводов и последующих продаж — где-то два-три месяца», – заявил Соколов.

Возвращение Vesta является значимым событием для всего российского авторынка, заявил руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов. Тимерханов также добавил, что модель «нужна рынку» даже с учётом того, что в первое время будут выпускаться только модели с 90-сильным мотором и механической коробкой передач:

Во-первых, расширяется модельная линейка отечественной марки. Во-вторых, у российских покупателей становится больше выбора. К тому же Vesta была лидером рынка в 2018 и 2021 годах, россиянам полюбились автомобили этого семейства.

Согласно предварительным данным, модель будет выпускаться с 8-клапанным двигателем в 1,6 литра (90 лошадиных сил), а также механической коробкой передач. Официальные цены пока неизвестны, но, согласно официальному сайту Lada, цена на Vesta первой генерации начинается от 1 121 900 руб, а на универсал от 1 213 900 руб. Стартовая стоимость автомобиля будет находиться на уровне 1 600 000 руб.

Ранее стало известно, что российский авторынок упал на 43% в феврале, рассказывал DK.RU. С начала 2023 г. о намерениях выйти на российский авторынок заявили сразу две компании из Ирана — SAIPA и Iran Khodro. По мнению независимого эксперта транспортной отрасли Алексея Тузова, иранские авто могут занять освободившуюся нишу ушедших европейских производителей – Kia, Huyndai, VW, Skoda. Потенциальная мощность иранских автозаводов — свыше 1 млн автомобилей в год. А модельный ряд базируется на французских технологиях: седан SAIPA P90 — практически копия Renault Logan первого поколения, а Shahin собран на платформе Toyota B, которая использовалась при создании хэтчбека Toyota Yaris.