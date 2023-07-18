Суд арестовал у Елены Блиновской 100 млн руб. и 21 объект недвижимости

Обеспечительные меры наложены на элитную недвижимость в Москве и Ярославле, золотые монеты, а также на денежные средства, находящиеся на 50 счетах в различных банках.

Пресненский суд Москвы в рамках уголовного дела о неуплате 1 млрд руб. налогов Еленой Блиновской и ее супругом наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости, пишет ТАСС. Арест наложен на элитные квартиры в центре столицы и в Ярославле, а также на нежилые помещения в Москве и области.

Также суд арестовал 50 банковских счетов блогера, 100 млн руб. в различной валюте и коллекционные золотые монеты:

Обеспечительные меры наложены на денежные средства, находящиеся на 50 счетах в различных банках, а также 46 173 358 рублей, 292 650 долларов США, 123 юаня, 5 дзао. Кроме того, по делу блогера арестованы монеты номиналом 10 рублей — 7 штук, монеты Георгий Победоносец — 80 штук, монеты в индивидуальных футлярах — 12 шт., монеты номиналом 2 рубля, монеты номиналом 1 рубль, — сообщает пресс-служба суда.

Представители суда добавили, что защита блогера обжаловала решения суда, которые не вступили в законную силу.

Ранее следствие наложило обеспечительные меры на 136 банковских счетов блогера Елены Блиновской и ее мужа по делу о неуплате налогов, рассказывал DK.RU.

«Королева марафонов» Елена Блиновская была задержана 27 апреля на КПП в Смоленской области при попытке выехать в Белоруссию на арендованном автомобиле. Следственный комитет предъявил ей обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег в особо крупном размере). Блогер выплатила всего лишь 10 млн руб. из более чем 918 млн руб. неуплаченных налогов в рамках возбужденного против нее уголовного дела.