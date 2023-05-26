Следствие арестовало 136 банковских счетов блогера Елены Блиновской

Сумма арестованных денежных средств «Королевы марафонов» Елены Блиновской и ее мужа составляет сотни миллионов рублей в различной валюте. Блиновская погасила только 10 млн руб. долга по налогам.

Следствие наложило обеспечительные меры на 136 банковских счетов блогера Елены Блиновской и ее мужа по делу о неуплате налогов, пишут Ведомости. Арестованные средства размещены на счетах в «Тинькофф банке», Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке и других кредитных организациях. Пресненский суд Москвы сообщил, что арест счетов Блиновской и ее мужа признан законным, при этом точную сумму арестованных средств суд не уточнил:

В рамках расследования уголовного дела в отношении Елены Блиновской сотрудниками правоохранительных органов были выявлены и арестованы 136 банковских счетов, принадлежащих обвиняемой, а также Блиновского, которые были открыты в различных столичных банках. Сумма арестованных денежных средств составляет сотни миллионов рублей в различной валюте.

«Королева марафонов» Елена Блиновская была задержана 27 апреля на КПП в Смоленской области при попытке выехать в Белоруссию на арендованном автомобиле. Следственный комитет предъявил ей обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег в особо крупном размере). Блогер выплатила всего лишь 10 млн руб. из более чем 918 млн руб. неуплаченных налогов в рамках возбужденного против нее уголовного дела.

Коллега Блиновской, блогер Валерия Чекалина одолжила 311 млн руб. у друзей, чтобы рассчитаться с налоговой. Все счета Чекалиных арестованы, блогеры придумали, как выйти из положения. Но забыли о процентах, рассказывал DK.RU.