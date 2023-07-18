Рентабельность крупных торговых сетей упала впервые за четыре года

Падение маржи связано с удорожанием логистики и высокой конкуренцией на рынке. Кроме того, в условиях экономической нестабильности супермаркеты продают все больше товаров по промоакциям.

Средняя рентабельность крупнейших торговых сетей по чистой прибыли сократилась на 0,4 п. п. до 2,4% по итогам 2022 г., пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование компании «Infoline-аналитика». Этот показатель упал впервые за четыре года.

Так, рентабельность по чистой прибыли по итогам 2022 г. у X5 Group упала с 2,2% до 2%, у «Магнита» показатели сократились вдвое, с 2,8% до 1,4%. «Лента» показала падение с 2,7% до 0,9%, а Fix Price — с 9,3% до 7,7%.

При этом у «Вкусвилла», Mercury Retail Group, «Ашана» и «Монетки» прибыльность выросла.

Аналитик ИК «Велес капитал» Артем Михайлин говорит, что падение маржи крупных игроков связано с изменением ассортимента. По его словам, на полках все больше товаров, которые продаются по промоакциям:

То, что торговая сеть продает больше дешевых товаров, — ответ на снижение спроса в условиях экономической нестабильности.

Руководитель магистратуры «Менеджмент в ритейле» Высшей школы бизнеса ВШЭ Александр Лебедев добавил, что сети активно экспериментируют с форматами и запускают, например, жесткие дискаунтеры. В таких магазинах нет такого широкого ассортимента, а значит, нет затрат на логистику:

Поддерживать широкий ассортимент товаров стало сложнее из-за удорожания логистики, а сетям приходится также тратиться на ремонт импортного торгового оборудования или поиск аналогов, — пояснил он.

По прогнозам «Infoline-аналитики», 2023 г. будет ещё более сложным с точки зрения конкуренции: инфляция будет замедляться, а потребительские настроения по-прежнему останутся неустойчивы. Ритейлерам предстоит все больше конкурировать за покупателя.

DK.RU рассказывал, что ассортимент бытовой химии и непродовольственных товаров в России просел на 16%. Еще на 8% уменьшилось число детских товаров, на 3,8% — товаров для животных. Эксперты считают, что инфляция сейчас мнимая, а по факту это дефляционная спираль, то есть систематическое падение цен на фоне сокращения спроса.