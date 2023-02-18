Ассортимент бытовой химии и непродовольственных товаров в России просел на 16%

Ассортимент бытовой химии и средств гигиены у ритейлеров сократился: в этом сегменте было много иностранных брендов. Еще на 8% уменьшилось число детских товаров, на 3,8% — товаров для животных.

Сегмент непродовольственных товаров в российских супермаркетах просел на 16,2%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные отчета аналитической компании NielsenIQ. В российских торговых сетях сократилось количество бытовой химии, средств по уходу за собой и гигиены. Еще на 8% уменьшилось число детских товаров, на 3,8% — товаров для животных.

В сети супермаркетов «Лента» косвенно подтвердили информацию, что ассортимент у компании не сокращается, за исключением «некоторых категорий непродовольственных товаров». Весь рынок непродовольственных товаров с учетом онлайна генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает в 21,5 трлн руб. Сегмент просел в натуральном выражении на 11,1%, но в деньгах за прошлый год вырос на 2,7%.

Одна из причин — уход с рынка многих компаний, рассказывал DK.RU. Так, компания Unilever, являющаяся одним из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса, заявила об огромных рисках продолжения работы в России. Производитель брендов Knorr, Rexona и Dove приостановила экспорт продукции в РФ, а также ее импорт из России.

Росстат отчитался о состоянии российской экономики в третьем квартале: ВВП показал падение на 4% к прошлому году, что лучше, чем прогнозировало Минэкономики, которое пророчило обвал на 4,4%. Дно 2023-го будет сопоставимо с показателями кризисного 2015 г., когда экономика была на уровне 2012-го. Эксперты считают, что инфляция сейчас мнимая, а по факту это дефляционная спираль, то есть систематическое падение цен на фоне сокращения спроса. «Низкий спрос говорит о том, что люди тратят мало денег, следовательно, компании и производства недополучают финансы, не могут их вкладывать в развитие, бизнес закрывается, люди теряют работу, снова меньше потребляют — и все по кругу».