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Машина времени в России: экономика откатилась на 11 лет назад

Машина времени в России: экономика откатилась на 11 лет назад
Иллюстрация: sonar2050.org

Россия попала в дефляционную спираль: люди тратят мало денег, следовательно, компании и производство недополучают финансы, не могут их вкладывать в развитие.

#НОВОСТИ

Росстат отчитался о состоянии российской экономики в третьем квартале: ВВП показал падение на 4 % к прошлому году, что лучше, чем прогнозировало Минэкономики, которое пророчило обвал на 4,4 %. По подсчетам канала MMI, по сравнению со вторым кварталом российская экономика почти не выросла — плюс 0,2 %, пишет Финток. Вопреки заверениям властей, в конце года плюс резко перейдет в минус и ВВП обвалится вдвое — до минус 8,5 % к прошлому году, утверждают аналитики. Падение будет длиться вплоть до середины 2023 года.

Дно 2023-го будет сопоставимо с показателями кризисного 2015 года, когда экономика была на уровне 2012-го. Эксперты считают, что инфляция сейчас мнимая, а по факту это дефляционная спираль, то есть систематическое падение цен на фоне сокращения спроса. «Низкий спрос говорит о том, что люди тратят мало денег, следовательно, компании и производство недополучают финансы, не могут их вкладывать в развитие, бизнес закрывается, люди теряют работу, снова меньше потребляют — и все по кругу», рассказали аналитики MMI.

Ранее сообщалось, что продовольственная инфляция в октябре вернулась в Россию после начавшегося в июне снижения цен на продукты. Рост цен на продукты в сентябре составил 0,28% против дефляции в 0,38%. При этом по сравнению с декабрем 2021 года продовольственные товары в октябре подорожали на 9,19%. Непродовольственные товары в октябре подорожали на 0,04%.Также сообщалось, что цены на арендное жилье в России текущей осенью могут вырасти на 10-20%. По словам участников рынка недвижимости, подорожать жилье в крупнейших городах страны может не менее чем на 10%.Объяснить рост цен на квартиры можно началом делового сезона, а также учебы в вузах.

Сейчас экономика балансирует между уровнями 2017–2018 годов: на 1,9 % выше, чем в 2017-м, но на 0,8 % ниже, чем в 2018-м. Тем временем недельная инфляция в России, по данным Росстата, хоть и ускорилась до символических 0,06 %, в годовом выражении продолжила снижаться и сейчас = 12,4 %. Спрос продолжает падать: розничный оборот провалился на 9,1 % к прошлому году.

Люди стали меньше покупать товаров по обычным ценникам, рассказывал DK.RU. По данным исследования мониторинговой компании NielsenIQ, доля продаж продуктов и товаров повседневного спроса (FMCG) по акционным ценам достигла в июле 48% — это максимум с начала года. 

Автор: Андрей Широков
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