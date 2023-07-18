«Такое бывает раз в год». Коммунальщики объяснили причины затопления улиц

Накануне из-за сильного ливня в городе на некоторых участках улиц было парализовано трамвайное и автомобильное движение, произошли сбои в электросети.

Вечером 17 июля за один час ливня в Екатеринбурге выпало 21 мм осадков — более 20% от месячной нормы. Об этом сообщили в уральском Гидрометцентре.

По данным Telegram-канала «Инцидент Екатеринбург», затопленными оказались многие улицы столицы Урала. На некоторых участках автодороги автомобилисты не решались ехать вплавь и организованно сворачивали на тротуары, открывая для себя новые проезжие части города.

Затопленным оказался также переход к ж/д вокзалу и холл самого вокзала. У остановки «Гостиница Исеть» трамваи поехали не по маршруту, так как водители не видели рельсы. Пассажирам «пришлось выпрыгивать в воду, которая по щиколотку».

Впрочем, в этом месте пассажирам еще повезло, на других улицах можно было оказаться в воде по колено. Затопило перекресток улиц Циолковского — Машинная, ул. Крестинского, переулок Красный, часть ул. Ленина, парковку у ТЦ «Глобус» и многие другие части города.

Сотрудник одного из коммунальных предприятий Екатеринбурга сообщил E1.RU, что канализация в городе рассчитана на среднестатистический дождь, а после ливня вода уходит не сразу — примерно за сорок минут, такое бывает несколько раз за лето. Строить более масштабную ливневую канализацию невыгодно и сложно. В мэрии отметили, что причина также в том, что в ливневку забивается мусор, что замедляет отток воды с улиц.

Ливневая канализация была подготовлена муниципальным предприятием ВОИС к дождям. Краткосрочные подтопления случились в пониженных местах. Трудности с оттоком воды создавал и мусор, который несла с собой вода, собирая его с улиц, газонов и тротуаров. Сегодня в течение дня сотрудники муниципального предприятия снова проверят все решетки ливневой канализации. Прежде всего в целях очистки их от мусора, принесенного вчерашними потоками воды, — рассказали E1.RU в мэрии.

Напомним, недавно мы рассказывали про разработку екатеринбургского эколога и одной из строительных компаний города. Они проектируют систему сбора, очистки и циркуляции ливневых и грунтовых вод.

«Сначала мы собираем ливневые потоки с кровель и рельефа, а также более 200 тыс. куб. м талой воды со снежного полигона. Потом очищаем воду с помощью фиторемидиации — растениями, специально высаженными для этих целей, а далее пропускаем через ручей, вокруг которого создается зеленая, комфортная прогулочная зона. Очищенная вода идет в систему автоматического полива и на хозяйственные нужды. Такая технология уже работает в Казани и в Москве», — рассказала директор компании «Urban Green» Юлия Сорокина.

Интересно, что собранную воду можно направить на тушение торфяных пожаров, которые также актуальны для Екатеринбурга, как ливни и лесные пожары.

«Как только срабатывает датчик, что торф пересох и готов к самовозгоранию, система автоматическим насосом нагнетает воду в слой торфа. Рядом с Солнечным очень много торфяников, тушить их важно не только для тех, кто там живет, но и для всего города, так как дым идет во все стороны и гибнут растения, насекомые, птицы и животные, страдают от дыма люди», — добавила эксперт.

Эту инновационную систему уже презентовали администрации города. Читайте также на DK.RU по теме «экология»: Рекультивацию Широкореченского полигона завершат в ближайшие два месяца.