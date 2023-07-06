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Рекультивацию Широкореченского полигона завершат в ближайшие два месяца

Рекультивацию Широкореченского полигона завершат в ближайшие два месяца
Иллюстрация: екатеринбург.рф

Свалка, на которой хранилось 6 млн кубометров отходов, превратилась в травяной холм. Преображение обошлось в 500 млн руб. Средства на рекультивацию поступили из федерального бюджета.

#ЭКОЛОГИЯ#НОВОСТИ

Рекультивация полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Широкореченский» производится в рамках национального проекта «Экология». По словам заместителя главы Екатеринбурга Владимира Гейко, контракт на проведение работ заключен до 2024 г., однако они велись с опережением графика, поэтому проект может быть завершен в ближайшие пару месяцев.

Екатеринбург подал заявку на участие в национальном проекте в 2020 г. Тогда нам выделили почти 500 млн руб. на рекультивацию Широкореченского полигона, долгое время бывшего единственным местом складирования отходов города. Сегодня работы находятся в завершающей стадии. Осталось устранить небольшие замечания: досеять траву, выровнять отметки. Также в скором времени тут пройдут геодезические работы и будут взяты пробы воздуха и почвы, — сообщил чиновник.

Если результаты анализов проб почвы будут недостаточно хороши, город примет дополнительные меры по обезвреживанию отходов.

Сейчас из массива отходов выделяется жидкость. Влага собирается в специальные приемники, после чего вывозится, обезвреживается и утилизируется. В фильтрате растворено огромное количество органических и азотных соединений, солей и металлов, что делает его крайне опасным для экологии при неправильном обращении.

В настоящий момент на месте свалки возвышается зеленый холм высотой около 45 м. Напомним, что Широкореченсий полигон действовал с 1965 г.

Ранее DK.RU сообщил, что власти Екатеринбурга не хотят закрывать другой мусорный полигон-долгожитель «Северный». Он работает с 1968 г. И ему просто нет замены.

Осенью 2022 г. стало известно, что новый мусорный полигон появится под Алапаевском, строить его будет «Экотехпарк». Исходя из инвестиционной программы компании на 2022-2023 гг., опубликованной на официальном сайте правовой информации региона, на строительство полигона потребуется 369,5 млн руб.

Ранее рассматривался вопрос об организации свалки на территории заброшенной воинской части у поселка Безречный под Березовским, но местные жители выступили категорически против. 

Автор: Виктория Говорковская
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