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Власти не планируют закрывать мусорный полигон «Северный». Ему просто нет замены

полигон «Северный»
полигон «Северный». Автор фото: Алина Шешеня. Иллюстрация: justmedia.ru

Действующий с 1968 г. полигон исчерпывает последние ресурсы, жители расположенных неподалеку домов регулярно жалуются на запахи и горы мусора. Но земли для нового полигона рядом с Екатеринбургом нет.

#НОВОСТИ

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в ближайшее время не планирует закрывать единственный действующий в Екатеринбурге полигон твердых бытовых отходов «Северный». Для возведения нового полигона пока нет земли.

На официальной странице ведомства сказано, что в Свердловской области нет аналогичного полигона, «способного принять количество отходов, образуемых Екатеринбургом и его агломерацией».

Полигон основан в 1968 году задолго до того, как вокруг него начали создавать сады. На полигоне работает мобильная мусоросортировочная линия. Для Екатеринбурга и Екатеринбургской агломерации планируется новый, мощный, современный мусоросортировочный комплекс с полигоном. В настоящее время ведутся работы по изысканию земельного участка, — говорится в сообщении.

Напомним, жители поселков Садовый, Крутой и Красногвардейский давно жалуются на испарения от стадиона и все растущие горы мусора. Полигон исчерпывает последние ресурсы. Для возведения нового нужно около 12 млн рублей, мэрия Екатеринбурга рассматривает в качестве одного из вариантов для создания полигона земли бывшей военной части в Березовском городском округе. Жители города-спутника Екатеринбурга выступают против этого.

Напомним, в феврале 2023 г. сообщалось, что Широкореченский полигон Екатеринбурга планируется рекультивировать до конца года. На полигоне, действовавшем с 1965 г., выполнены работы по формированию его тела, которое покроют изолирующим экраном, что позволит исключить негативное влияние накопленных там отходов. После этого экологи приступят к озеленению 23 га свалки, в итоге полигон будет на 100% рекультивирован.

Как писал DK.RU, осенью 2022 г. стало известно, что новый мусорный полигон появится под Алапаевском, строить его будет «Экотехпарк». Исходя из инвестиционной программы компании на 2022-2023 гг., опубликованной на официальном сайте правовой информации региона, на строительство полигона потребуется 369,5 млн руб. инвестиций. 

Областные власти еще в 2018 г. заявляли о планах по возведению пяти мусороперерабатывающих заводов рядом с крупными городами. Первые объекты должны были разместиться под Екатеринбургом, Нижним Тагилом, Краснотурьинском. Но в 2019 г., финансирование мусорной реформы приостановили. Заместитель министра энергетики и ЖКХ Егор Свалов на заседании рабочей группы для контроля за ходом реализации реформы по обращению с твердыми отходами заявлял, что Федерация «передумала давать деньги на проведение мусорной реформы в Свердловской области», писал JustMedia.

Автор: Александра Клименко
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