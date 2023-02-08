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Широкореченский полигон рекультивируют до конца 2023 г.

Широкореченский полигон рекультивируют до конца 2023 г.
Автор фото: Алина Шешеня. Иллюстрация: екатеринбург.рф

Работы на бывшей главной свалке города идут с опережением графика, заявил Алексей Орлов. Уже сформировано тело полигона, которое покроют изолирующим экраном.

#НОВОСТИ

Рекультивация Широкореченского полигона в Екатеринбурге, выведенного из эксплуатации в 2015 г., ведется с опережением графика. Об этом заявил глава города Алексей Орлов после проверки работ.

Сейчас на полигоне, действовавшем с 1965 г., выполнены работы по формированию тела полигона, которое покроют изолирующим экраном, что позволит исключить негативное влияние накопленных там отходов. После этого экологи приступят к озеленению 23 га свалки, в итоге полигон будет на 100% рекультивирован.

Срок окончания по контракту — 2024 год. Вместе с руководителем Уральского управления Росприроднадзора обсудили текущий ход рекультивации, предлагаемые технические решения. Изначально проект был изготовлен в 2017 году, и какие-то моменты не были учтены. Поэтому, чтобы работы не останавливались, а график соблюдался, необходимо было обсудить порядок дальнейшего взаимодействия. Нет сомнения, что в 2023 году этот объект будет сдан, — заключил мэр.

Напомним, осенью 2022 г. стало известно, что новый мусорный полигон появится под Алапаевском, строить его будет «Экотехпарк». Исходя из инвестиционной программы компании на 2022-2023 гг., опубликованной на официальном сайте правовой информации региона, на строительство полигона потребуется 369,5 млн руб. инвестиций. 

Ранее рассматривался вопрос об организации свалки на территории заброшенной воинской части у поселка Безречный под Березовским, но местные жители выступили категорически против. 

Областные власти еще в 2018 г. заявляли о планах по возведению пяти мусороперерабатывающих заводов рядом с крупными городами. Первые объекты должны были разместиться под Екатеринбургом, Нижним Тагилом, Краснотурьинском. Но в 2019 г., финансирование мусорной реформы приостановили. Заместитель министра энергетики и ЖКХ Егор Свалов на заседании рабочей группы для контроля за ходом реализации реформы по обращению с твердыми отходами заявлял, что Федерация «передумала давать деньги на проведение мусорной реформы в Свердловской области».

Автор: Александра Клименко
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