Мода и технологии совместимы. В Екатеринбурге пройдет всероссийский форум модной индустрии

Заявленная тема – инновации и цифровизация бизнес-процессов в данной сфере. В качестве спикеров приглашены эксперты с мировым опытом, а также локальные специалисты. Форум состоится 4-5 августа.

4 и 5 августа в Екатеринбурге пройдет «модный» форум — мероприятие, которое соберет на одной площадке основателей брендов и ритейл-проектов, представителей предприятий легкой промышленности, дизайнеров, стилистов и фотографов.

Представители отрасли обсудят влияние новых технологий на индустрию моды, развитие брендов в digital-пространстве и цифровизацию бизнес-процессов.

Форум модной индустрии проводится Институтом развития индустрии моды Beinopen при поддержке Департамента по работе с сообществами VK. Первое мероприятие в рамках Форума прошло 30 июня в Казани, следующие состоятся в Сочи и Махачкале. Форум завершится в Москве в ноябре.

Екатеринбургская часть форума Beinopen будет посвящена теме «Мода и инновации: от производства до контента» и пройдет в Уральском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина, бывшем ГЦСИ, на ул. Добролюбова, 19А. Вход на мероприятие бесплатный, по предварительной регистрации на странице Форума Beinopen в Екатеринбурге ВКонтакте.

«Когда мы думали, какую тему выбрать для Екатеринбурга, у нас было две ассоциации с городом. Во-первых, это яркие и сильные бренды. Все успешные модные бизнесы из Екатеринбурга — 12Storeez, Ushatava или Avgvst — являются современными бизнесами мирового уровня. Во-вторых, это промышленная и инженерная история города, продукты которой, безусловно, способствуют насмотренности и грамотности творческих людей. Где, как не в Екатеринбурге, говорить о технологиях и инновациях в моде?», — прокомментировал выбор темы основатель Института развития индустрии моды Beinopen Алексей Баженов.

Часть лекций Форума Beinopen в Екатеринбурге будет посвящена эффективным форматам присутствия fashion-проектов в цифровой среде. О возможностях создания и продвижения digital-контента с помощью инструментов ВКонтакте расскажет руководитель направления «Красота и стиль» Департамента по работе с сообществами VK Диана Таева. Web3-продюсер и преподаватель курса Digital Fashion в Fashion Factory School Егор Лапшов объяснит, как построить бизнес на цифровой одежде.

Эксперты в сфере инновационного предпринимательства познакомят слушателей с прорывными технологиями, которыми уже сейчас могут пользоваться производители одежды и обуви. Куратор первой в России магистратуры по Fashion Tech Полина Железникова представит обзор самых интересных проектов на стыке моды и технологий. Основатель Института развития индустрии моды Beinopen Алексей Баженов и международные партнеры Института покажут, какова роль технологичных стартапов в производстве модного продукта. Представители компании «Толково» расскажут о доступных возможностях переработки одежды и развитии у клиентов привычки к осознанному потреблению.

Помимо лекций слушателей ждут консультации экспертов, деловой нетворкинг и проектная сессия по созданию центра моды на Урале.

Напомним, осенью в Екатеринбурге ежегодно проходит Неделя моды. 17 сезон прошел в прошлом году в ноябре на площадке Уральского центра развития дизайна. На церемонии были вручены благодарственные письма «За весомый вклад в развитие индустрии моды» от администрации Екатеринбурга в адрес дизайнеров-участников Недели моды.

Письма получили Людмила Кокорева (заведующая кафедрой «Дизайн одежды» УрГАХУ), Наталья Васенькова (бренд VASENKOVY), Елена Прохорова, Анна Паначева (бренд HARD), Лариса Султанова, Елена Пискулина (бренд ELENA PISKULINA).

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